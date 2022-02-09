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Адель у сукні українського бренду викликала фурор на церемонії Brit Awards 2022 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 лютого, 11:16
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За один вечір зірка змінила кілька нарядів. Найбільш незабутнім став образ від українського бренду. Розповідаємо подробиці
Адель у сукні українського бренду Marianna Senchina стала тріумфатором церемонії Brit Awards 2022
Адель у сукні українського бренду Marianna Senchina стала тріумфатором церемонії Brit Awards 2022 / Фото: Getty Images

Увечері 8 лютого на арені О2 у Лондоні відбулася церемонія вручення премій Brit Awards 2022, яку називають британською версією "Греммі". Нагороди в галузі музичної індустрії присуджують найкращим британським та міжнародним артистам.

Вчора на червоній доріжці блищали знаменитості у вбраннях люксових брендів. Найшикарнішим виходом зірок на церемонії став образ Адель. На червоній доріжці співачка з'явилася у кутюрній чорній сукні Armani Prive. Адель стала однією з головних зірок церемонії, вона тричі піднімалася на сцену, щоб отримати нагороди.

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Для одного з виходів Адель обрала сукню української дизайнерки Маріанни Сенчіної.

Адель у сукні Marianna Senchina
Адель у сукні Marianna Senchina / Фото: Getty Images

Цікаво, але раніше Адель вже одягала цю сукню на приватну вечірку.

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Про те, що Адель планує надіти цю сукню на церемонію, стало сюрпризом для дизайнера та команди бренду Marianna Senchina. Справа в тому, що зірка купила його на сайті італійського LuisaViaRoma кілька років тому.

Вона також придбала ще кілька суконь на нашому сайті, що стало для нас несподіванкою. Сподіваємося побачити її в них у найближчому майбутньому – розповіла дизайнер Маріанна Сенчина для LIFE Сьогодні.

Коротка оксамитова сукня-жакет зі спущеною лінією плечей та об'ємними рукавами Bohemian jacket-dress вперше з'явилася в колекції сезону осінь-зима 2019 українського бренду Marianna Senchina.

Адель у сукні Marianna Senchina
Адель у сукні Marianna Senchina / Фото: Getty Images

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Це неможливо передати словами, радість, гордість, захоплення та здивування, тому що ніколи не знаєш, коли і що вистрілить. Ти можеш відправляти безмежну кількість подарунків, семплів для примірок зіркам, отримувати від них новини про те, що щось не підійшло, але в один день зірка такого рівня як Адель, може просто купити сукню, яка сподобалася, в онлайн-магазині і надіти її на премію Brit Awards. Приємно бачити сукню бренду Marianna Senchina у компанії нарядів від Armani Prive та Maison Valentino. За появою Адель у нашій сукні на такому значущому заході стоїть дуже велика праця команди, безліч спроб та велика фортуна – прокоментувала Маріанна Сенчина для LIFE Сьогодні.

З моменту появи у колекції бренду Bohemian jacket-dress стала справжнім хітом. З того часу вона присутня у кожній колекції. Сукню можна придбати на офіційному сайті бренду, вона також доступна в інших кольорах. Її вартість – 790 євро (близько 25 000 грн).

Bohemian jacket-dress Marianna Senchina
Bohemian jacket-dress Marianna Senchina / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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