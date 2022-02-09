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Адель в платье украинского бренда произвела фурор на церемонии Brit Awards 2022 (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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9 февраля, 11:16
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За один вечер звезда сменила несколько нарядов. Самым же запоминающимся стал образ от украинского бренда. Рассказываем подробности
Адель в платье украинского бренда Marianna Senchina стала триумфатором церемонии Brit Awards 2022
Адель в платье украинского бренда Marianna Senchina стала триумфатором церемонии Brit Awards 2022 / Фото: Getty Images

Вечером 8 февраля на арене О2 в Лондоне состоялась церемония вручения премий Brit Awards 2022, которую называют британской версией "Грэмми". Награды в области музыкальной индустрии присуждают лучшим британским и международным артистам.

Вчера на красной дорожке блистали знаменитости в нарядах люксовых брендов. Самым же шикарным выходом звезды на церемонии стал образ Адель. На красной дорожке певица появилась в кутюрном черном платье Armani Prive. Адель стала одной из главных звезд церемонии, она трижды поднималась на сцену, чтобы получить награды.

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Для одного из выходов Адель выбрала платье украинского дизайнера Марианны Сенчиной.

Адель в платье Marianna Senchina
Адель в платье Marianna Senchina / Фото: Getty Images

Интересно, но раньше Адель уже надевала это платье на частную вечеринку.

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О том, что Адель планирует надеть это платье на церемонию стало сюрпризом для дизайнера и команды бренда Marianna Senchina. Дело в том, что звезда купила его на сайте итальянского LuisaViaRoma несколько лет назад.

Она также приобрела еще несколько платьев на нашем сайте, что стало для нас полной неожиданностью. Надеемся увидеть ее в них в ближайшем будущем – рассказали дизайнер Марианна Сенчина для LIFE Сегодня.

Короткое бархатное платье-жакет со спущенной линией плеч и объемными рукавами Bohemian jacket-dress впервые появилось в коллекции сезона осень-зима 2019 украинского бренда Marianna Senchina.

Адель в платье Marianna Senchina
Адель в платье Marianna Senchina / Фото: Getty Images

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Это невозможно передать словами, радость, гордость, восхищение и удивление, так как никогда не знаешь, когда и что выстрелит. Ты можешь отправлять безграничное количество подарков, семплов для примерок звездам, получать от них новости о том, что что-то не подошло, но в один день звезда такого уровня как Адель, может просто купить понравившееся платье в онлайн-магазине и надеть его на премию Brit Awards. Приятно видеть платье бренда Marianna Senchina в компании нарядов от Armani Prive и Maison Valentino. За появлением Адель в нашем платье на столь значимом мероприятии стоит очень большой труд команды, множество попыток и большая фортуна – прокомментировала Марианна Сенчина для LIFE Сегодня.

С момента появления в коллекции бренда Bohemian jacket-dress стало настоящим хитом. С тех пор оно присутствует в каждой коллекции. Платье можно приобрести на официальном сайте бренда, оно доступно также в других цветах. Его стоимость – 790 евро (ок. 25 000 грн).

Bohemian jacket-dress Marianna Senchina
Bohemian jacket-dress Marianna Senchina / Фото: пресс-служба

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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