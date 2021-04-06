Кеті Перрі зізналася, що перестала голити ноги після того, як стала мамою

Співачка поскаржилася на брак часу

У серпні 2020 року Кеті Перрі народила первістка від Орландо Блума. З появою дитини у співачки стало менше часу на себе і вона навіть перестала голити ноги. Про це Кеті розповіла в ефірі шоу Amirican Idol.

Після виступу однієї з учасниць вокального проекту, Перрі початку хвалити дівчину і відверто розповіла про своє материнської життя.

Кеті Перрі

Скріншот з відео

"Як у молодої мами у мене мало часу, тому я перестала голити ноги, але коли ви співали, волосся на моїх ногах виросло на півтора дюйми", – сказала знаменитість.

Нагадаємо, що Кеті Перрі народила від британського актора Орландо Блума. Дівчинку назвали Дейзі Давши Блум. Для Кеті Перрі малятко стало першим, а ось у Блума є дев'ятирічний син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Пропозицію руки і серця Орландо Блум зробив в 2019 році – в День святого Валентина. Весілля зірки перенесли через пандемію.

Втім нещодавно повідомлялося, що Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися.

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