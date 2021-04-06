Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кеті Перрі зізналася, що перестала голити ноги після того, як стала мамою

Сьогодні, 12:55

Співачка поскаржилася на брак часу

У серпні 2020 року Кеті Перрі народила первістка від Орландо Блума. З появою дитини у співачки стало менше часу на себе і вона навіть перестала голити ноги. Про це Кеті розповіла в ефірі шоу Amirican Idol.

Після виступу однієї з учасниць вокального проекту, Перрі початку хвалити дівчину і відверто розповіла про своє материнської життя.

Кеті Перрі
Скріншот з відео

"Як у молодої мами у мене мало часу, тому я перестала голити ноги, але коли ви співали, волосся на моїх ногах виросло на півтора дюйми", – сказала знаменитість.

Читайте також:
Кеті Перрі показала фігуру через п'ять днів після пологів – фото

Нагадаємо, що Кеті Перрі народила від британського актора Орландо Блума. Дівчинку назвали Дейзі Давши Блум. Для Кеті Перрі малятко стало першим, а ось у Блума є дев'ятирічний син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Пропозицію руки і серця Орландо Блум зробив в 2019 році – в День святого Валентина. Весілля зірки перенесли через пандемію.

Втім нещодавно повідомлялося, що Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Принцеса Євгенія показала нове фото з правнуком Єлизавети II Гіларі Дафф показала новонароджену дочку: зворушливі фото У Мережі сина Корольової порівняли зі старшою дочкою Пугачової: що у них спільного
Кеті Перрі діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети

Популярні статті

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Пугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)
Пугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти