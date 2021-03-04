Автору хіта "Червона рута" сьогодні могло б виповнитися 72: найкращі виконання легендарної пісні

Пісня стала справжнім символом української естради

51 рік тому на світ народилася важлива для української музики пісня – "Червона рута". Легендарний хіт у 1970 році написав український композитор і поет Володимир Івасюк, якому сьогодні, 4 березня, могло б виповнитися 72 роки. Володимир Івасюк пішов з життя у віці 30 років, але залишив за собою чималу спадщину, ставши одним з основоположників української естрадної музики.

"Червона рута" вперше прозвучала в програмі "Камертон доброго настрою" – пісню виконав ансамбль "Карпати". З тої пори "Червона рута" стала однією з головних національних українських пісень. А нещодавно її заспівала Софія Ротару на "Пісні року", показавши, що хіт назавжди житиме в серцях українців.

У багатьох українських сім'ях "Червона рута" – це та пісня, яка завжди супроводжує святкові застілля і гуляння, та 8 Березня тому не виключення. До речі, ми вже підказали, чим ви можете здивувати люблених жінок на свято.

Володимир Івасюк Фото: wikipedia.org

На честь дня народження композитора, дізнаємося цікаві факти про пісню, а також подивимося, які відомі артисти теж співали цей хіт.

Цікаві факти про "Червону руту":

Володимир Івасюк написав "Червону руту" під час навчання в Чернівецькому медичному університеті.

Вперше "Червона рута" прозвучала у виконанні Володимира Івасюка та Олени Кузнєцової 13 вересня в 1970 році на Театральній площі міста Чернівці в прямому ефірі передачі "Камертон доброго настрою".

Вже через рік в Яремче зняли український музичний фільм "Червона рута" з Софією Ротару в головній ролі.

Саме завдяки ансамблю "Смерічка" Левка Дутковського (солісти Назарій Яремчук і Василь Зінкевич і звукорежисер Василь Стріхович) пісня набула широкої популярності.

У 1971 році "Червона рута" увійшла у 20 переможців першого радянського конкурсу "Пісня року". Переможців визначали слухачі та глядачі.

У 1989 році пісня стала однойменною назвою молодіжного фестивалю музики.

Отже, як же звучить "Червона рута" у виконанні відомих артистів ? Послухаймо.

Софія Ротару

"Червона рута", ймовірно, найбільше асоціюється саме з голосом Софії Ротару. Разом з тим і сама пісня визначила успіх співачки та стала її візитною карткою. Однойменний альбом "Червона рута" співачка випустила в 1972 році.

Ані Лорак

Ані Лорак не часто виконує пісні українською мовою, але "Червону руту" вона співала не раз під час своїх гастролей. Причому це ставало для глядачів абсолютним сюрпризом.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров, який вже не перший раз заявляє про дружбу України і Росії, днями відзначив, що "Червона рута" – це символ української естради. І, звичайно ж, артист і сам колись співав цю пісню в дуеті з Ані Лорак.

Святослав Вакарчук

У виконанні Святослава Вакарчука "Червона рута" набула особливого звучання. Співак неодноразово виконував цю пісню і став меценатом пам'ятника, встановленого у Львові на честь Володимира Івасюка.

Раніше внучка Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала сюрприз до дня народження свого бойфренда в Маямі.

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