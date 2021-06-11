Кім Кардаш'ян весь час відчувала себе самотньою в шлюбі з Каньє Вестом – заява зірки

Кім зізналася, що довгий час відчувала себе самотньою через те, що Каньє жив на два штати – Каліфорнію і Вайомінг. Телезірка вирішила, що більше не буде це терпіти

Кім Кардаш'ян заявила, що довгий час шукала щастя Фото: Getty Images, скриншот

Відбулася прем'єра останнього випуску популярного в США реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", де Кім Кардаш'ян знову розговорилася на тему її розлучення з репером Каньє Вестом, повідомляє People.

Кім зізналася, що зараз вона ходить до психолога і намагається "знайти відчуття щастя".

"Мені потрібно попрацювати над собою і подивитися, де я перебуваю – і це те, через що я так схвильована. Ти просто пробуджуєшся в свої 40 років і розумієш, що хочеш просто бути щасливою", – каже Кім.

Кардаш'ян зізналася, що відчувала себе самотньою, будучи в шлюбі з Каньє Вестом. Постійна відсутність репера вдома (Каньє часто виїжджав на своє ранчо в штат Вайомінг) почало позначатися на їх стосунках.

"Я ніколи не усвідомлювала, що я самотня. Завжди думала, що це нормально, що мій чоловік переїжджає з штату в штат. Я постійно їздила з ним. Але потім, коли мені виповнилося 40, я зрозуміла: мені не потрібен чоловік, який живе в зовсім іншому місці, далеко від мене. Мені потрібна людина, яка буде кожен день зі мною, буде підтримувати мене, займатися спільною справою – це ті речі, яких у мене ніколи не було", – каже Кім Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, раніше Каньє Веста помітили на прогулянці разом з моделлю Іриною Шейк у Франції. Ірина прилетіла до Каньє, щоб разом відсвяткувати його день народження, який артист відзначав 8 червня. Як повідомили ЗМІ, Ірина Шейк була "вражена" тим, що репер запросив її до Франції, і "з радістю" прийняла пропозицію провести з ним час.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Ми також повідомляли, що Кім поскаржилася своїй сестрі Хлої, що не могла більше підтримувати чоловіка і що "застрягла в минулому".

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

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