Ліза Глинська виходить заміж вдруге (фото)
Пропозицію руки і серця Єлизаветі Глинської зробили відпочинку в Домінікані. Відома кондитерка показала обручку
Відомий кондитерка Єлизавета Глинська поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною. Її бойфренд Максим Большаков зробив їй пропозицію.
Зараз пара відпочиває в Домінікані. В Instagram Ліза опублікувала знімок, на якому засвітила обручку.
"Як думаєте, що я відповіла?" – підписала фото щаслива наречена.
У коментарях Глинську почали вітати з заручинами.
- "Ура !! Вітаю від душі"
- "Да да да! Лизочка, моя люба, як я рада за тебе!"
- "Звичайно ж так! Ліза, від щирого серця вітаю вас! Щастя вам великого!"
- "Вітаю! Ви світитеся ще більше, ніж камінь в кільці! Будьте щасливі, улюблені завжди"
Варто зазначити, що Єлизавета Глинська майже нічого не говорить про своє особисте життя. Вона рідко в Instagram ділиться спільними фото зі своїм обранцем. Відомо, що у Максима є син від першого шлюбу.
"Є сім'я, є хороші стосунки. Як-то описувати це ще, щось ще про це говорити не хочу. Я не знаю, все добре, все, напевно, видно по мені. Я щаслива і хочу, щоб так залишалося ", – так прокоментувала свої стосунки кондитерка в одному з інтерв'ю.
Для Єлизавета це ж буде другий шлюб. Раніше вона розповіла, що в 25 років втратила дитину. Під час пологів у Лізи відкрилася внутрішня кровотеча. Через помилку лікарів дитина народилася мертвою, після цієї історії Глинська розлучилася з чоловіком.
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