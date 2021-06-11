Ліза Глинська виходить заміж вдруге (фото)

Пропозицію руки і серця Єлизаветі Глинської зробили відпочинку в Домінікані. Відома кондитерка показала обручку

Єлизавета Глинська вдруге виходить заміж Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Відомий кондитерка Єлизавета Глинська поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною. Її бойфренд Максим Большаков зробив їй пропозицію.

Зараз пара відпочиває в Домінікані. В Instagram Ліза опублікувала знімок, на якому засвітила обручку.

"Як думаєте, що я відповіла?" – підписала фото щаслива наречена.

Єлизавета Глинська показала обручку Фото: instagram.com/lizaglinskaya

У коментарях Глинську почали вітати з заручинами.

"Ура !! Вітаю від душі"

"Да да да! Лизочка, моя люба, як я рада за тебе!"

"Звичайно ж так! Ліза, від щирого серця вітаю вас! Щастя вам великого!"

"Вітаю! Ви світитеся ще більше, ніж камінь в кільці! Будьте щасливі, улюблені завжди"

Варто зазначити, що Єлизавета Глинська майже нічого не говорить про своє особисте життя. Вона рідко в Instagram ділиться спільними фото зі своїм обранцем. Відомо, що у Максима є син від першого шлюбу.

"Є сім'я, є хороші стосунки. Як-то описувати це ще, щось ще про це говорити не хочу. Я не знаю, все добре, все, напевно, видно по мені. Я щаслива і хочу, щоб так залишалося ", – так прокоментувала свої стосунки кондитерка в одному з інтерв'ю.

Єлизавета Глинська вдруге виходить заміж Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для Єлизавета це ж буде другий шлюб. Раніше вона розповіла, що в 25 років втратила дитину. Під час пологів у Лізи відкрилася внутрішня кровотеча. Через помилку лікарів дитина народилася мертвою, після цієї історії Глинська розлучилася з чоловіком.

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