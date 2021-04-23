У 56 як у 30: Моніка Беллуччі позувала в напівпрозорій сукні Dior
Сьогодні вийшов новий номер журналу Madame Figaro із неймовірною фотосесією італійської акторки
Складно повірити, що найбажанішій брюнетці Голлівуду і справді 56. Моніка Беллуччі носить обтислі сукні Dolce & Gabbana і знімається в спокусливих образах для глянцю. Нову сміливу фотосесію знаменитості опублікувало французьке видання Madame Figaro.
Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку журналу, а також приміряла кілька вбрань на сторінках.
Італійська акторка вдягла білу ажурну сукню Dior довжини міді з тонким шкіряним ремінцем на талії. Вона виконана в техніці кроше, яка стане справжнім хітом майбутнього літа. Образ доповнили босоніжки на високих підборах від французького бренду Maison Ernest.
Друге вбрання Моніки не менш грайливе. Зірка підкреслила стрункі ноги короткою спідницею з високим розрізом і додала бежевий білизняний топ із мереживом. Ретро-настрій підтримав і антураж фотосесії – знімки зроблені в інтер'єрі 60-х.
Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 квітня на каналі "Україна" можна буде подивитися трансляцію церемонії "Оскар-2021". Там ви побачите ще більше стильних і розкішних вбрань знаменитостей.
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