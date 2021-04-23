У 56 як у 30: Моніка Беллуччі позувала в напівпрозорій сукні Dior

Сьогодні вийшов новий номер журналу Madame Figaro із неймовірною фотосесією італійської акторки

Складно повірити, що найбажанішій брюнетці Голлівуду і справді 56. Моніка Беллуччі носить обтислі сукні Dolce & Gabbana і знімається в спокусливих образах для глянцю. Нову сміливу фотосесію знаменитості опублікувало французьке видання Madame Figaro.

Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку журналу, а також приміряла кілька вбрань на сторінках.

Фото: Madame Figaro

Італійська акторка вдягла білу ажурну сукню Dior довжини міді з тонким шкіряним ремінцем на талії. Вона виконана в техніці кроше, яка стане справжнім хітом майбутнього літа. Образ доповнили босоніжки на високих підборах від французького бренду Maison Ernest.

Фото: Madame Figaro

Друге вбрання Моніки не менш грайливе. Зірка підкреслила стрункі ноги короткою спідницею з високим розрізом і додала бежевий білизняний топ із мереживом. Ретро-настрій підтримав і антураж фотосесії – знімки зроблені в інтер'єрі 60-х.

Фото: Madame Figaro

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 квітня на каналі "Україна" можна буде подивитися трансляцію церемонії "Оскар-2021". Там ви побачите ще більше стильних і розкішних вбрань знаменитостей.

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