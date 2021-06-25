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Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 червня, 09:08
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Після суду Брітні Спірс опублікувала повідомлення в соцмережі, де зізналася, що останні два роки вона лише імітувала своє "ідеальне" життя
Співачка Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс напередодні вперше виступила проти свого батька в суді і попросила "повернути їй нормальне життя". Співачка перебувала під опікою батька останні 13 років.

У суді вона заявила, що через опікунство не могла вийти заміж і народити ще одну дитину. Крім цього, Спірс змушували приймати літій, коли вона захотіла зробити перерву в кар'єрі.

Незабаром співачка опублікувала великий пост в Instagram, де попросила вибачення у своїх фоловерів за нещирість в соціальних мережах останні два роки.

Брітні пояснила, що щасливе життя – це те, до чого ми всі прагнемо, тому кожен раз писала, що у неї все добре. Цієї звички Спірс навчилася у своєї мами, Лінн Спірс.

"Це було однією з найкращих рис моєї матері... незалежно від того, яким поганим був день, коли я була молодшою... заради мене і моїх братів та сестер вона завжди робила вигляд, ніби все гаразд", – сказала Брітні.

Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства
Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

За словами Брітні Спірс, це було важливо для неї самої і "дійсно допомогло".

"Я не хочу, щоб люди думали, що моє життя ідеальне, тому що це безумовно не так. І якщо ви читали що-небудь про мене в новинах цього тижня... ви, вочевидь, дійсно знаєте, що це не так!" – написала вона.

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Співачка попросила вибачення за те, що прикидалася, ніби вона була в порядку останні два роки: "Я зробила це через свою гордість, і мені було ніяково розповідати про те, що зі мною сталося...".

У суді Брітні Спірс звинуватила свого батька Джеймі Спірса в тому, що йому подобалося завдавати їй болю. Співачка попросила про скасування опікунства.

Після виступу Брітні в суді на її підтримку виступили колишній коханий Джастін Тімберлейк, бойфренд Сем Асгарі та багато інших зірок.

Дивіться відео, чому заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Нещодавно ми також писали, що Брітні Спірс запустила дивне відео і прокоментувала документальні фільми про себе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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