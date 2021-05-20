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Брітні Спірс одягла вишиванку незвичайного фасону (відео)

Сьогодні, 15:01

Американська поп-ікона зізналася, що вирішила приміряти вбрання і показати, як змінилася її фігура після свят

Фото: instagram.com/britneyspears

Відома американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно прокоментувала документальний фільм про себе, одягла вишиванку з незвичайним фасоном – об'ємними рукавами та дрібними квітковими візерунками.

Зірка опублікувала коротке відео на своїй сторінці в Instagram.

Американська поп-ікона зізналася, що вирішила приміряти вбрання й показати, як змінилася її фігура після свят.

"Пам'ятайте, як ми всі відзначали Великдень минулого місяця? Я дозволила собі з'їсти трохи шоколаду... А тепер я вирішила одягти це маленьке біле вбрання", – розповіла співачка.

Відео: instagram.com/britneyspears

Також можна помітити, що на животі у зірки з'явилися татуювання, на яких зображені символи і малюнки.

Нещодавно з'явилася інформація, що Брітні Спірс вперше дасть свідчення в суді у справі про опікунство.

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Брітні Спірс – поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень з США. Дебютний альбом під назвою "Baby One More Time" зробив її всесвітньо відомою. Володарка премії "Греммі" у категорії "Найкращий танцювальний запис".

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Джерело: Сьогодні
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