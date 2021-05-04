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Брітні Спірс запустила дивне відео і прокоментувала документальний фільм про себе: Це лицемірство

Сьогодні, 09:57

Шанувальники зірки знову стурбовані її станом і в коментарях запитують чи з нею все гаразд

Брітні Спірс дуже рідко реагує на будь-які новини про себе, але вихід чергового документального фільму не пропустила. Співачка написала в своєму Instagram-профілі пост, в якому назвала картини лицемірними.

Чесно сказати, відео, яке вона опублікувала, дуже дивне. У ньому нарізки з декількох роликів, де співачка танцює, що виглядає тривожно.

, Britney Spears (@britneyspears)

"У цьому році вийшло так багато документальних фільмів про мене, в яких чужі люди діляться своїми поглядами на моє життя. Що я можу сказати... Ці документальні фільми такі лицемірні. Вони критикують ЗМІ, а самі поводяться так само", – написала співачка.

У коментарях її фанати в черговий раз поцікавилися хто відняв у Брітні телефон, чи в порядку вона, чи потрібна їй допомога. Зірка на питання не відповідає.

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У березні Спірс писала про фільм, знятий виданням The New York Times. Співачка зізналася, що бачила тільки уривки, але вони довели її до сліз.

У новому документальному фільмі The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, який вийде на BBC 5 травня, ми дізнаємося про заяву Джеймі Спірса стосовно деменції у Брітні.

Нещодавно стало відомо, що Брітні Спірс вперше дасть свідчення в суді у справі про опікунство .

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