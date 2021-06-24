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Тімберлейк публічно підтримав свою екскохану Спірс в боротьбі проти опікунства

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 червня, 11:02
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Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс зустрічалися з 1997 по 2002 рік. Зараз актор і співак одружений на Джесіці Біл, з якою він виховує двох синів
Джастін Тімберлейк написав слова підтримки Брітні Спірс
Джастін Тімберлейк написав слова підтримки Брітні Спірс / Фото: Getty Images

Відомий співак, актор і колишній коханий Брітні Спірс, Джастін Тімберлейк, публічно підтримав артистку в боротьбі проти її батька-опікуна.

Брітні виступила в суді і розкрила жахливі подробиці про те, як протягом 13 років її батько і його помічники тотально контролювали її життя. Брітні забороняли виходити заміж, народжувати дітей, накачували наркотиками і стежили за нею кожну хвилину.

Тімберлейк в своєму Twitte -акаунті закликав усіх підтримати Спірс. Артист написав кілька повідомлень.

"Після всього, що ми сьогодні побачили, ми повинні підтримати Брітні в цей непростий час. Незважаючи на все, що було в минулому, гарне і погане, і не важливо, як давно це було...Все, що зараз з нею відбувається – це неправильно", – пише Джастін.

Скріншот: Twitter

"Нікого і ніколи не можна утримувати проти їхньої волі, ніхто не повинен просити дозволу на доступ до всього, над чим він старанно працював", – заявляє Джастін, маючи на увазі той факт, що Брітні забороняють розпоряджатися своїми фінансами і контролювати концертну діяльність.

Скріншот: Twitter

"Ми з Джесс (Джесікою Біл – Ред.) надсилаємо любов і підтримку Брітні. Сподіваємося, що суд і її сім'я приймуть правильне рішення і дадуть їй можливість жити так, як вона хоче", – заявляє Джастін.

Скріншот: Twitter

Нагадаємо, в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллетом. Опіка над синами артистки перейшла до її колишнього чоловіка.

Раніше Брітні Спірс вперше прокоментувала документалку про себе.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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