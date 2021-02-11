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"Летимо до Відня повторно": дружина Сергія Бабкіна про стан музиканта після операції

Сьогодні, 16:00

Через тиждень Сергій знову полетить закордон

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, якому зробили першу операцію в Австрії, поділилася новинами про подальші плани. Сніжана повідомила підписникам в Instagram, що скоро вони повторно вирушать до Відня, де Сергія чекає операція на друге око.

За словами дружини Сергія, він відчуває себе прекрасно, а значить, що операція пройшла успішно. Вже на наступному тижні, в середу, 17 лютого, Сніжана і Сергій полетять до Австрії, де крім операції лікарі подивляться, як одужує проопероване око. Так що День святого Валентина, як видно, зіркова пара проведе на батьківщині.

Про свої плани з дружиною на свято Сергій Бабкін, не повідомляв, адже головне зараз для артиста – підготовка до польоту і відпочинок. Хоча ймовірно, що вони влаштують щось особливе. Ви вже теж можете подумати, як здивувати свою другу половинку, подивившись наші суперкорисні LOVEхаки для закоханих і картинки до Дня святого Валентина.

Скріншот Instagram

Сніжана Бабкіна вже повідомляла, що допомогти артистові врятувати зір можуть лише в Європі. Причиною тому – відсутність необхідного обладнання в Україні. На щастя, доктора допомогли знайти Сергію клініку в Австрії.

Раніше Сніжана Бабкіна назвала причину втрати зору її чоловіка.

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