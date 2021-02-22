Пэрис Хилтон о том, как ей сделали предложение: "Я просто начала плакать"

40-летняя светская львица выходит замуж

В свой 40-й день рождения Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Реумом. В Instagram Пэрис опубликовала видео, как это было и призналась, что нашла свою вторую половинку.

Позже в своем подкасте This Is Paris Пэрис призналась, что очень ждала, когда любимый позовет ее замуж, но когда этот момент действительно произошел, она была в шоке.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: parishilton.com

"Я просто начала дрожать и плакать, потому что была так взволнована, так счастлива", – делится Хилтон.

Она добавила, что после свадьбы намерена взять фамилию Реума, но будет использовать ее вместе со своей – Хилтон, через дефис.

Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году.

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