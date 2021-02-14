Пандемія не перешкода, або Як під час епідемії одружуються в Європі (відео)

У більшості країн Європи досі діє суворий локдаун

Весілля втрачають популярність у Європі. Наприклад, у Франції за минулий рік одружилося уполовину менше пар, ніж зазвичай. А все через епідемію ковіду – у більшості країн Європи досі діє суворий локдаун. Тож гучні святкування заборонені.

Що вигадують під час пандемії закохані, дізнайтеся далі в матеріалі.

Анна Грішина, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

Катерина Маслова і Том Вейтенс з Бельгії познайомилися через інтернет. Катерина родом із Одеси, а Том – бельгієць. Вони вирішили одружитися через два роки після знайомства.

Пара хотіла зіграти бучне весілля, але великі плани змінила епідемія. У Бельгії досі закриті всі ресторани і бари, додому дозволено запрошувати тільки одного гостя. Тому поки Катерина і Том тільки мріють про свято після карантину.

Консультантка з побачень Олена Рас спеціально для "Сьогодні" розповіла про весільні тенденції в Нідерландах.

"Тепер дуже популярні весілля в форматі тільки для двох. Коли пара розписується, знімає красивий номер у готелі й проводить фотосесію", – говорить Олена.

А ось британці Ліззі Керрі та Саймон Обрайн одружилися просто у лікарні. Весілля планували на літо, але обидва підхопили ковід. Аж раптом нареченому стало зле – він не зміг дихати самостійно, медики під'єднали його до апарату штучної вентиляції легень.

"Медсестри знали, що ми хочемо одружитися. І запропонували зробити це тут, у лікарні. Сказали, що це може бути наш останній шанс. Я ніколи в житті більше не хочу чути цих слів", – поділилася наречена.

Церемонію організував медперсонал лікарні: молодятам прикрасили палату, подарували квіти та зробили весільні фото. Відразу після цього вже одруженого Саймона відправили у відділення інтенсивної терапії.

Раніше ми розповідали, що ексведучі "Орла і решки" Астровська і Лаврентьєв одружилися.

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