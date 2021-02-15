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Пафосная и элегантная: Ирина Федишин рассказала, что общего у нее с образом Павы з "Маски"

Сегодня, 17:52

Певица призналась, что для нее было самым сложным во время участия в шоу

Певица Ирина Федишин пришла в студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Во время откровенного интервью с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом артистка призналась, что оказалось для нее самым сложным во время участия в шоу "Маска", которое она покинула в прошлую субботу.

Ирина Федишин настолько удачно перевоплотилась в образ роскошной Павы, что смогла запутать всех! Звездные детективы ни разу не высказали предположение ее кандидатуры, а раскрыв правду, были просто шокированы.

Ирина Федишин на шоу "Маска"
Ирина Федишин на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Однако, по словам певицы, она до последнего искала себя в новом амплуа.

"Пава достаточно пафосная, а мне это несвойственно, поэтому я долго не могла понять, как вести себя, какие делать движения. А вот ее элегантность и красота – мне близки", – рассказала Ирина в эфире телеканала "Украина".

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Кроме того, звезда отметила, что ее маска была довольно легкая, поэтому двигаться и выступать в костюме было достаточно удобно.

Ирина Федишин на шоу "Маска"
Ирина Федишин на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Больше скажу, в маске есть специальные вентиляторы, которые циркулировали воздух, ведь во время голосования надо долго стоять на сцене, а это весьма непросто. Помощники включали эти вентиляторы, и мы могли дышать. Единственное, что вызвало неудобство – ограничение обзора. Ведь была возможность видеть только то, что перед тобой, а иначе – нужно только поворачиваться", – поделилась Федишин.

Артистка уверяет – лучшим моментом в шоу для нее стал процесс раскрытия. И хотя сначала она расстроилась, что завершила свое участие в проекте, однако, показав лицо, получила множество эмоций.

Узнайте подробнее, как прошел четвертый выпуск шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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