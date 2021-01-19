"Жіночі груди набагато красивіше чоловічих геніталій": Майлі Сайрус про свою любов до жінок

Співачка розповіла про свої сексуальні потяги

Співачка Майлі Сайрус, яка зізналася, що досі любить свого ексчоловіка Ліама Хемсворта, знову зробила резонансну заяву. Зірка сказала, що вважає жінок набагато "гарячішими" за чоловіків, і останніх розглядає тільки як твори мистецтва.

Майлі Сайрус, яка зараз називає себе пансексуалкою, вже давно не боїться виставляти особисте на показ і публічно обговорювати теми сексу і стосунків.

Як повідомляє Daily Mail, у прямому ефірі на радіо Sirius XM Майлі Сайрус поділилася, що вважає жіночі тіла більш сексуальними, ніж чоловічі.

Майлі Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

"Я думаю, що всі погодяться з тим, що чоловічі пеніси з давніх часів служили натхненням для створення скульптур. Мене вони також цікавлять виключно як артоб'єкт. Мені подобається форма таких скульптур, і я вважаю, що такі об'єкти мистецтва відмінно виглядають десь то на столі", – розповіла Майлі Сайрус.

Співачка зізналася, що більше відчуває емоційний зв'язок з жінками, ніж з чоловіками, і їй легше знайти свою "роль" в одностатевих стосунках.

Фото: Getty Images

"Усі знають, що жіночі груди гарніше, ніж чоловічі яйця. Якраз цей фактор в підсумку і зробив для мене стосунки з жінками більш осмисленими", – сказала співачка.

Майлі додала, що готова бути з дівчиною, яка така ж успішна як і вона сама, або навіть більше. У стосунках з протилежною статтю знаменитість, за її словами, часто грає домінантну роль.

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