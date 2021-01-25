Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Одна из сестер Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом

Сегодня, 09:33

Кортни Кардашьян заметили в компании Трэвиса Баркера

Похоже, у сестры Ким Кардашьян – Кортни новый роман. Звезду заметили в компании музыканта Трэвиса Баркера, с которым модель дружит уже несколько лет.

Однако западные СМИ утверждают, что знаменитостей связывают романтические отношения. Недавно пара провела выходные в доме у матери Кортни Крис Дженнер в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

"Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в нечто большее. Трэвису она давно нравится", – рассказал изданию People инсайдер.

Читайте также:
Секс-символ Майкл Б. Джордан впервые показал свою девушку – дочь известного комика

Трэвис Баркер со своими детьми
Фото: instagram.com/travisbarker

У Кортни есть трое детей от гражданского мужа (бизнесмена Скотта Дисика), с которым она рассталась в 2015 году. Трэвис воспитывает троих детей от Шанны Моаклер – они были женаты с 2004 по 2008 год.

Добавим, что в 2019 году уже ходили слухи о романе между Кортни и Трэвисом. Тогда барабанщик заявил, что Кортни Кардашьян просто его близкий друг.

Ранее певица Майли Сайрус сделала заявление о своей любви к женщинам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений - СМИ Предполагаемый любовник мужа Кардашьян сделал неожиданное заявление Бывший муж скандальной Меган Фокс о новой девушке: «Она заботливая и страстная»
Кортни Кардашьян романы звезд
Реклама

Новости партнеров

На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Сегодня, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Сегодня, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Вчера, 09:34Звездно

В Украине вылечить невозможно: Сергей Бабкин рассказал о страшном диагнозе

Вчера, 05:17Психо

Гороскоп на сегодня 24 января: у Близнецов период избавления от хлама, а Раки узнают секрет

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

23 январяЗвездно

Бари Алибасова госпитализировали: сын продюсера объяснил, что случилось с отцом

23 январяВкусно

3 рецепта всемирно известных пирогов

23 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 23 января: Девы легко смогут решить любую задачу, а Весы – напортачить на работе

22 январяЗвездно

Представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню. Фанаты назвали ее "хитярой"

22 январяПсихо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

22 январяВкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

22 январяЗвездно

Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой: фото, видео

Новости партнеров

Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Что произойдет, если употреблять только кипяченую воду
Что произойдет, если употреблять только кипяченую воду
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять