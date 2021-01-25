Одна из сестер Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом

Кортни Кардашьян заметили в компании Трэвиса Баркера

Похоже, у сестры Ким Кардашьян – Кортни новый роман. Звезду заметили в компании музыканта Трэвиса Баркера, с которым модель дружит уже несколько лет.

Однако западные СМИ утверждают, что знаменитостей связывают романтические отношения. Недавно пара провела выходные в доме у матери Кортни Крис Дженнер в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

"Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в нечто большее. Трэвису она давно нравится", – рассказал изданию People инсайдер.

Трэвис Баркер со своими детьми

Фото: instagram.com/travisbarker

У Кортни есть трое детей от гражданского мужа (бизнесмена Скотта Дисика), с которым она рассталась в 2015 году. Трэвис воспитывает троих детей от Шанны Моаклер – они были женаты с 2004 по 2008 год.

Добавим, что в 2019 году уже ходили слухи о романе между Кортни и Трэвисом. Тогда барабанщик заявил, что Кортни Кардашьян просто его близкий друг.

Ранее певица Майли Сайрус сделала заявление о своей любви к женщинам.

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