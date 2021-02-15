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Зірка "Величного століття" вперше показала батька новонародженої дочки

Сьогодні, 18:15

Акторка показала спільні фото з нареченим

Шанувальники серіалу "Величне століття" досі активно спостерігають за життям зірки цього проєкту Мер'єм Узерлі. Пару тижнів тому акторка розчулила першою фотосесією з новонародженою дочкою, проте особистість батька дівчинки залишалася невідомою. Мер'єм казала лише, що він американський підприємець. Але підписники Мер'єм і турецькі журналісти все ж зуміли з'ясувати, як виглядає обранець акторки.

Чоловіка помітили на кадрах з дня народження старшої 7-річної дочки акторки, Лари. Мер'єм і її обранець були одягнені в костюми аніматорів, але фанати зуміли розпізнати чоловіка по характерних рисах – густій бороді та зачісці.

Мер'єм Узерлі з дочкою і своїм коханим
Мер'єм Узерлі з дочкою і своїм коханим
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

У другому акаунті в Instagram, де Мер'єм Узерлі публікує свої фотороботи, ЗМІ розшукали фото чоловіка, схожого за описом.

До слова, знімок був опублікований ще в березні 2019 року. На ньому Мер'єм ніжно обіймає коханого під час гоління.

Коханий Мер'єм Узерлі
Коханий Мер'єм Узерлі
Фото: instagram.com/muportrait

На іншому репортажному фото Мер'єм зняла свого обранця під час фотопрогулянки.

Обранець Мер'єм Узерлі
Обранець Мер'єм Узерлі
Фото: instagram.com/muportrait

А потім і сама Мер'єм в Instagramstories підтвердила здогадки шанувальників. Акторка показала неопубліковані кадри фотосесії з дочками та цього разу на фото вже з'явився її обранець.

Мер'єм Узерлі зі своїм нареченим і дочками
Мер'єм Узерлі зі своїм нареченим і дочками
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Відомо, що заради Мер'єм бізнесмен переїхав до Берліна і вже навіть зробив їй пропозицію. Однак весілля кохані поки відкладають. Причиною тому – пандемія.

Нагадаємо, що в січні цього року Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою. Свою першу дочку, Лару, Мер'єм народила від турецького бізнесмена Джана Атеш і теж поза шлюбом.

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