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Леді Гага завагітніла в 19 років – її зґвалтував продюсер

Сьогодні, 11:00

У неї тоді трапився нервовий зрив, вона впала в жахливу депресію і тільки через кілька років співачці надавали психіатричну допомогу

Співачка Леді Гага
Співачка Леді Гага
Фото: скриншот

У 19 років Леді Гагу зґвалтував її продюсер, після чого зірка завагітніла. Про це вона розповіла в новому документальному фільмі принца Гаррі і Опри Уїнфрі "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can't See), який присвячений проблемі психічного здоров'я.

За словами співачки, їй тоді було 19 років і вона вже працювала в індустрії. Тоді продюсер поставив їй ультиматум – або вона знімає одяг, або він спалить всі її записи.

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"Я йому відмовила. Я пішла, тоді він мені сказав, що спалить всі мої записи. І він не зупинявся. Він не переставав просити мене зробити це, і я просто застигла. Не пам'ятаю, що було далі", – розповіла вона.

Співачка розповіла, що відчула сильний біль і повне заціпеніння. Після цього вона завагітніла і хворіла кілька тижнів.

"Я хворіла кілька тижнів. Тоді я усвідомила, що це була така ж біль, яку я відчула, коли людина, яка мене зґвалтувала, кинула мене вагітну. Мене рвало і нудило", – говорить співачка.

Співачка Леді Гага
Співачка Леді Гага
Фото: скриншот

У Гаги тоді трапився нервовий зрив, вона впала в жахливу депресію і тільки через кілька років співачка потрапила в лікарню, де їй надавали психіатричну допомогу.

При цьому 35-річна зірка не назвала імені продюсера, який її зґвалтував, через небажання знову зустрічатися з ним.

У фільмі Леді Гага також зізналася, що завдавала собі фізичний біль, який називається селфхармом і є нині "популярним трендом" серед молоді. Співачка розповіла, що їй знадобилося 3 роки, щоб впоратися зі своїми проблемами і повернути свій психоемоційний стан в норму.

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Джерело: Сьогодні
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