ТОП-10 кліпів Леді Гаги з найбільшою кількістю переглядів

28 березня співачка святкує 35-річчя

28 березня своє 35-річчя святкує американська співачка і акторка Леді Гага, яка виступила на інавгурації президента США Джо Байдена. Вперше епатажну артистку ми побачили в 2009 році, коли вийшли її кліпи Poker Face і Just Dance.

Пропонуємо подивитися, як змінилася Леді Гага і згадати її найпопулярніші кліпи – ми зібрали ТОП-10 відео з найбільшою кількістю переглядів в YouTube.

10. Born This Way (2011) – 277 млн

Кліп в стилі фантастики і футуризму триває 7 хвилин, але це робить його ще цікавішим. А Гага виглядає вражаюче-моторошно.

9. Just Dance (2009) – 325 млн

Хіт номер 1, який приніс співачці популярність. Цю пісню всі ще можна почути на вечірках. Були такі... до пандемії.

8. I'll Never Love Again (2018) – 331 млн

В цьому кліпі – кадри з фільму "Зірка народилася", в якому Гага знялася разом із Бредлі Купером.

7. Judas (2011) – 376 млн

Самий класний, на наш погляд, кліп Леді Гаги, присвячений Ісусу та Іуді. Роль другого, до речі, виконав відомий актор Норман Рідус.

6. Applause (2013) – 379 млн

Відео, що переходить з чб в колір. У 2013 році пісня Applause кілька тижнів займала топові рядки хіт-парадів.

5. Telephone (2010) – 401 млн

А це – плід спільної роботи Леді Гаги і Бейонсе. Дуже драматично та красиво.

4. Alejandro (2010) – 442 млн

Ще одна візитна картка Леді Гаги – кліп на пісню Alejandro. Насправді, виглядає як міні-фільм.

3. Poker Face (2009) – 845 млн

Ще одна пісня, з якою Гага починала підкорювати слухачів. Тут все, що нам подобається в кліпах 2000-х.

2. Shallow (2018) – 1 млрд

Фільм "Зірка народилася" тільки зміцнив статус зірки для Леді Гаги. Ця композиція стала саундтреком до картини.

1. Bad Romance (2009) – 1,3 млрд

Перше місце дісталося ну точно най-най популярнішій пісні Леді Гаги – Bad romance. Тільки не кажіть, що не знаєте її напам'ять!

Поспішаємо нагадати важливу річ: 28 березня Україна переходить на літній час. Навіщо переводити стрілки годинника, куди їх крутити, і хто це придумав, дивіться в новому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь".

Раніше ми писали, що Леді Гага знялася оголеною для кампейну свого косметичного бренду.

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