ТОП-10 кліпів Леді Гаги з найбільшою кількістю переглядів
28 березня співачка святкує 35-річчя
28 березня своє 35-річчя святкує американська співачка і акторка Леді Гага, яка виступила на інавгурації президента США Джо Байдена. Вперше епатажну артистку ми побачили в 2009 році, коли вийшли її кліпи Poker Face і Just Dance.
Пропонуємо подивитися, як змінилася Леді Гага і згадати її найпопулярніші кліпи – ми зібрали ТОП-10 відео з найбільшою кількістю переглядів в YouTube.
Кліп в стилі фантастики і футуризму триває 7 хвилин, але це робить його ще цікавішим. А Гага виглядає вражаюче-моторошно.
Хіт номер 1, який приніс співачці популярність. Цю пісню всі ще можна почути на вечірках. Були такі... до пандемії.
В цьому кліпі – кадри з фільму "Зірка народилася", в якому Гага знялася разом із Бредлі Купером.
Самий класний, на наш погляд, кліп Леді Гаги, присвячений Ісусу та Іуді. Роль другого, до речі, виконав відомий актор Норман Рідус.
Відео, що переходить з чб в колір. У 2013 році пісня Applause кілька тижнів займала топові рядки хіт-парадів.
А це – плід спільної роботи Леді Гаги і Бейонсе. Дуже драматично та красиво.
Ще одна візитна картка Леді Гаги – кліп на пісню Alejandro. Насправді, виглядає як міні-фільм.
Ще одна пісня, з якою Гага починала підкорювати слухачів. Тут все, що нам подобається в кліпах 2000-х.
Фільм "Зірка народилася" тільки зміцнив статус зірки для Леді Гаги. Ця композиція стала саундтреком до картини.
Перше місце дісталося ну точно най-най популярнішій пісні Леді Гаги – Bad romance. Тільки не кажіть, що не знаєте її напам'ять!
Поспішаємо нагадати важливу річ: 28 березня Україна переходить на літній час. Навіщо переводити стрілки годинника, куди їх крутити, і хто це придумав, дивіться в новому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь".
Раніше ми писали, що Леді Гага знялася оголеною для кампейну свого косметичного бренду.
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