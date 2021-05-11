Костянтину Меладзе – 58: які скелети в шафі ховає відомий продюсер і композитор

Ми зібрали все найскандальніші ситуації, в які потрапляв Костянтин в останні кілька років

Згадуємо скандали за участю Костянтина Меладзе Фото: Сьогодні, instagram.com/erikaherceg, instagram.com/meladzemusic

Сьогодні, 11 травня, свій день народження відзначає Костянтин Меладзе. Знаменитому продюсеру і композитору виповнюється 58 років.

Меладзе вже довгий час є продюсером одного з найпопулярніших гуртів пострадянського простору – "ВІА Гри", на його рахунку – десятки написаних композицій для різних артистів. Але навіть незважаючи на талант і професіоналізм в шафі у Костянтина знайдеться декілька скелетів.

Life Сьогодні зібрали найгучніші скандали, в які за останні кілька років потрапляв Костянтин Меладзе.

ДТП з Костянтином Меладзе

Смертельна ДТП за участю Костянтина Меладзе відбулася в грудні 2012 року. Тоді композитор рухався по Обухівській трасі на своєму автомобілі марки Lexus і збив 30-річну Анну Пищало, яка переходила дорогу.

Жінка померла на місці. Костянтин сам викликав медиків і поліцію. Під час експертизи в його крові не було виявлено алкоголю або наркотичних речовин.

Констянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

Меладзе загрожувало до восьми років позбавлення волі. Але слідство так і не встановило, переходила жінка дорогу у встановленому місці або порушила правила. Вважається, що Меладзе порушив швидкісний режим.

У 2013 році справа про ДТП за участю Костянтина було закрито. Після аварії композитор перерахував родині загиблої близько 30 тисяч доларів, а також щомісяця переводить їм суму на виховання дітей, яких буде утримувати до їх повноліття. На той момент дітям було два і п'ять років.

Заборона на в'їзд в ЄС

У 2018 році українські ЗМІ повідомили, що Костянтину Меладзе був заборонений в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми із закордонним паспортом.

6 серпня 2018 року Костянтин нібито був затриманий на кордоні з Угорщиною. Відомо, що тоді Меладзе намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань". Прикордонники забрали у продюсера закордонний паспорт за підозрою в підробці в ньому штампів.

Схоже, що у продюсера і композитора все налагодилося, оскільки в січні 2020 року вони з Вірою Брежнєвою відпочивали в Італії.

Констянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

Костянтин Меладзе і Еріка Герцег

Чутки про роман Костянтина Меладзе з Ерікою Герцег з'явилися в 2019 році. Тоді Еріказилишила гурт "ВІА Гра", а дружина Меладзе і екс-учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва видалила всі спільні фото з чоловіком в Instagram.

У тому ж році Брежнєва публічно не привітала чоловіка з днем народження, хоча зазвичай вона завжди публікує їхній спільний знімок і теплий допис до нього в Instagram.

Эріка Герцег Фото: instagram.com/erikaherceg

Однак всі чутки про романтичні стосунки заперечувала як сама Еріка, так і Віра Брежнєва, яка гнівно відповідала на здогади шанувальників в коментарях.

Виключила можливість роману між Меладзе і Герцег і директор Еріки, зазначивши, що подібні розмови – "заїжджений жарт, причому абсолютно неактуальний".

Костянтин Меладзе і Ані Лорак

В кінці квітня цього року Ані Лорак в одному з інтерв'ю натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на розвиток її кар'єри.

"Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але у мене завжди були свої поняття про те, як треба. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку – вони мені не підійшли", – розповіла співачка.

Пізніше артистка почала виправдовуватися і доводити, що не мала на увазі, що Меладзе нібито пропонував їй інтим і все сказане нею – "перекрутили журналісти".

Ані Лорак і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/anilorak

Однак скандал встиг розгорітися. Пізніше Оля Полякова записала відео, в якому закликала Лорак та інших колег по сцені не мовчати про домагання. Артистка заявила, що колись Костянтин Меладзе теж звертав на неї увагу.

Сам Костянтин не став коментувати ані слова Лорак, ні Полякової. А молодший брат продюсера, Валерій Меладзе, під час спілкування з журналістами зробив вигляд, що нічого не знає про скандал:

"Який негідник це придумав? Ви жахливі питання ставите, навчитеся про щось цікавіше запитувати", – відповів Валерій.

Раніше ми розповідали, що відомо про стосунки Костянтина Меладзе з його підопічними, і як на це впливає Віра Брежнєва.

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