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Кого із знаменитостей немає в соцмережах: головні причини

Сьогодні, 20:30

Українські зірки з соцмереж йти не поспішають

Майже 40% населення планети користується соціальними мережами. Хтось створює аккаунт для роботи, хтось – для комунікації. В середньому на спілкування онлайн ми щодня витрачаємо 2 години: пишемо, реагуємо на публікації друзів, обмінюємося фото. Втім, соцмережі нерідко перетворюють нашу стрічку новин на безперервний потік негативу.

А от світові знаменитості все частіше відмовляються від персональних сторінок в соцмережах. Хто з голлівудських зірок вже пішов і чому – вирішила розібратися телеведуча Юлія Галушка в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24".

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Голлівудські зірки йдуть з соцмереж: головні причини

Актриса і модель Памела Андерсон заявила, що йде з соцмереж, адже вони контролюють підсвідомість людей. Піти з Facebook і Twitter вирішили і принц Гаррі з Меган Маркл. Причиною тому послужили цькування. Ніколи не мав сторінки в соцмережах і зірка "Матриці" Кіану Рівз, тому що високо цінує приватність. А ось актриси Кейт Вінслет та Сандра Буллок оголосили соцмережам бойкот, через те що там занадто ідеалізують жіночу красу. Актриса Крістен Стюарт вважає, що пабліки погано впливають на людей.

Як соцмережі використовує тренер Аніта Луценко

Цікаво, що українські зірки з соцмереж не йдуть. Більш того часто особисто відповідають на питання хейтерів. Як, наприклад, відома фітнес-тренер Аніта Луценко, в Instagram якої понад мільйон підписників.

Тренерка Аніта Луценко
Тренерка Аніта Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

За словами Аніти, їй подобається, що її поради допомагають людям ставати кращими і вони пишуть їй про свої успіхи в директ.

Моя місія – це нести щось хороше, позитивне, надихати людей на зміни і розвіювати міфи з стосовно схуднення, яких дуже багато.

При цьому тренер розповіла, що створювала свою сторінку в соцмережі не з метою розповідати про особисте, а з метою мотивувати людей.

Детальніше дивіться у відео:

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль завела сторінку в забороненої в Україні соцмережі "Однокласники".

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знаменитості соцмережі Аніта Луценко
Джерело: Сьогодні
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