Кого из знаменитостей нет в соцсетях: главные причины

Украинские звезды из соцсетей уходить не спешат

Почти 40% населения планеты пользуется социальными сетями. Кто-то создает аккаунт для работы, кто-то – для коммуникации. В среднем на общение онлайн мы ежедневно тратим 2 часа: пишем, реагируем на публикации друзей, обмениваемся фото. Впрочем, соцсети не редко превращают нашу ленту новостей на непрерывный поток негатива.

В вот мировые знаменитости все чаще отказываются от персональных страниц в соцсетях. Кто из голливудских звезд уже ушел и почему – решила разобраться телеведущая Юлия Галушка в эфире информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Голливудские звезды уходят из соцсетей: главные причины

Актриса и модель Памела Андерсон заявила, что уходит из соцсетей, ведь они контролируют подсознание людей. Уйти из Facebook и Twitter решили и принц Гарри с Меган Маркл. Причиной тому послужила травля. Никогда не имел страницы в соцсетях и звезда "Матрицы" Киану Ривз, потому что высоко ценит приватность. А вот актрисы Кейт Уинслетт и Сандра Буллок объявили соцсетям бойкот, из-за того что там слишком идеализирована женская красота. Актриса Кристен Стюарт считает, что паблики плохо влияют на людей.

Как соцсети использует тренер Анита Луценко

Интересно, что украинские звезды из соцсетей не уходят. Более того, часто лично отвечают на вопросы хейтеров. Как, например, известная фитнес-тренер Анита Луценко, в Instagram которой более миллиона подписчиков.

Тренер Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

По словам Аниты, ей нравится, что ее советы помогают людям становится лучше и они пишут ей о своих успехах в директ.

Моя миссия – это нести что-то хорошее, позитивное, вдохновлять людей на изменения и развеивать мифы по поводу похудения, которых очень много.

При этом тренер рассказала, что создавала свою страницу в соцсети не с целью рассказывать о личном, а с целью мотивировать людей.

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Ранее сообщалось, что Тина Кароль завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

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