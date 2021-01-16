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Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розійшлися заради дітей – джерело

Сьогодні, 10:43

Стосунки між подружжям стали токсичними

І хоча Кім Кардаш'ян і Каньє Вест не коментують чутки про свій розрив, джерело назвало причину, з якої зоряна пара прийняла рішення роз'їхатися. Причина тому – їхні спільні діти.

Як повідомляє Us Weekly, Кім та Каньє почали багато скандалити, їхні стосунки стали токсичними, а щоб діти не бачили цього, вирішили жити окремо.

Ким Кардаш'ян та Каньє Вест
Ким Кардаш'ян та Каньє Вест
Фото: Getty Images

"Вони увійшли в другу половину 2020 року з найкращими намірами і хотіли знайти спосіб порозумітися... але дійшло до того, що суперечки перетворилися на неприємні вибухи і конфронтації, і оскільки жоден із них не хотів, щоб діти піддавалися такій ворожості, вони стали жити окремо", – передає слова інсайдера видання.

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Кім та Каньє одружилися у 2014 році. Вони виховують чотирьох дітей: семирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, дворічну Чикаго і однорічного Псалма.

Раніше ми писали, що Каньє Вест міг зраджувати Кім із чоловіком.

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