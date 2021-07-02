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Джанабаева и Меладзе в честь дня рождения сына поделились его редкими кадрами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 июля, 14:38
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2 июля младшему сыну Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой исполняется семь лет. У себя в соцсетях звездные родители опубликовали редкие кадры Луки
Младшему сыну Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой исполнилось семь лет
Младшему сыну Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой исполнилось семь лет / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Сегодня в семье Альбины Джанабаевой и Валерий Меладзе, которые недавно стали многодетными родителями, праздник. Их младшему сыну Луке исполняется семь лет. У себя в Instagram пара трогательно поздравила мальчика с днем рождения.

Валерий Меладзе в Instagram поделился ранее неопубликованным фото сына.

Сегодня нашему сыночку Луке исполняется 7 лет! В этом раннем возрасте в нём уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать своё мнение. Но как же много нужно стараться нам взрослым, что бы сделать этот Мир совершеннее, и что бы наши дети были мудрее и добрее нас! – написал певец.

Валерий Меладзе показал редкое фото младшего сына
Валерий Меладзе показал редкое фото младшего сына / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Альбина Джанабаева в Instagram опубликовала свежий видеоролик, показав, как Лука едет на сегвее и одновременно катить коляску младшей сестры. Певица отметила, что коляска пустая.

С днем рождения наш дорогой мальчик!!! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонны всегда оставайся таким! Любим! – подписала видео артистка.

Стоит заметить, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе оберегают своих детей от публичности и редко показывают кадры с 17-летним Константином и семилетним Лукой. Но иногда мальчиков все же можно увидеть в микроблогах в Instagram их родителей. Также в апреле этого года у артистов родилась дочь Агата. Кроме того, у 56-летнего Валерия Меладзе есть трое дочерей от первого брака.

О многодетных звездах – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что совсем скоро Валерий Меладзе выступит в Киеве. Предлагаем узнать, как Сеть отреагировала на это.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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