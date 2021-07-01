Джанабаєва зізналася, що Меладзе був присутній на пологах

Альбіна Джанабаєва недавно стала мамою втрете. У новому своєму інтерв'ю артистка вперше розповіла, що Валерій Меладзе був присутній на пологах сина і дочки

Альбіна Джанабаєва розповіла, що Валерій Меладзе був присутній на пологах / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе не афішують своє особисте життя . Навіть якщо пара дає інтерв'ю, вони більше про творчість. Але в цей раз колишня солістка "ВІА Гри" зробила виняток і вперше розповіла про материнство та про досвід партнерських пологів з Валерієм Меладзе.

В інтерв'ю виданню "Караван історій" Альбіна розповіла, що Валерій був присутній на пологах Луки і Агати.

"Ми обидва очікували появи на світ людини, тому питання: "Ну що, підеш зі мною? " не стояло. Все якось природно відбувалося. Я була вже в пологовому будинку, ми були постійно на зв'язку, і коли зрозуміла, що скоро, він приїхав ", – розповіла співачка.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Зараз практично весь свій час пара присвячує дочці Агаті, яка народилася в квітні цього року. За словами колишньої солістки "ВІА Гри" , Валерій Меладзе з задоволенням виконує батьківські обов'язки.

"У безсонні ночі, коли дитина схвильований, спокійно бере Агату на руки і йде в іншу кімнату, даючи мені можливість трохи відпочити", – поділилася артистка.

Зазначимо, Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році, і Лука, що з'явився на світ в 2014 році і дочка Агата. Крім того, у 56-річного Валерія Меладзе є троє дочок від першого шлюбу.

Про багатодітних зірок – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Рраніше Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше вийшли у світ після народження дочки.

Також варто зазначити, що зовсім скоро Валерій Меладзе виступить в Києві. Пропонуємо дізнатися, як Мережа відреагувала на це.