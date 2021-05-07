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Меган Маркл і принц Гаррі поділилися рідкісним фото свого дворічного сина. Арчі помітно підріс

Сьогодні, 11:45

Подружжя вирішило порадувати шанувальників королівської сім'ї кадром свого сина принца Арчі. При цьому хлопчик стояв спиною до камери, тому його обличчя не було видно

Принц Арчі
Принц Арчі
Фото: archewell.com

Малюкові Меган Маркл і принца Гаррі, принцу Арчі вчора виповнилося два роки. До важливого дня подружжя опублікувало його фото з повітряними гелієвими кулями, але при цьому обличчя хлопчика не показало. Проте навіть за таким знімом можна помітити, як принц Арчі виріс.

На сайті благодійного фонду Archewell з'явилася фотографія в стилі "сепія", на якому принц Арчі сфотографований на галявині в красивому маєтку в Санта-Барбарі, в Каліфорнії. Син Меган і принца Гаррі був одягнений в джинси, спортивний светр і черевики, в той час, як він дивився вгору на кулі.

"Ми були глибоко зворушені протягом останніх двох років, відчуваючи тепло і підтримку своєї родини на честь народження Арчі", – написали Меган і Гаррі.

Принц Арчі
Принц Арчі
Фото: archewell.com

Однак фото принца Арчі герцоги Сассекські опублікували не просто так. Вони повідомили, що кожен охочий може привітати маленького принца, пожертвувавши гроші на вакцинацію.

"Багато хто з вас жертвують на благодійність від його імені та відзначають цю подію, роблячи послугу через доброту своїх сердець. Ви збираєте кошти для тих, хто цього найбільше потребує, і продовжуєте робити це органічно і безкорисливо. Ми залишаємося неймовірно вдячними", – закликали Меган і принц Гаррі.

Раніше ми розповіли, як члени королівської сім'ї привітали сина Меган і Гаррі з дворіччям.

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