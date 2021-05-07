Меган Маркл і принц Гаррі поділилися рідкісним фото свого дворічного сина. Арчі помітно підріс

Подружжя вирішило порадувати шанувальників королівської сім'ї кадром свого сина принца Арчі. При цьому хлопчик стояв спиною до камери, тому його обличчя не було видно

Принц Арчі Фото: archewell.com

Малюкові Меган Маркл і принца Гаррі, принцу Арчі вчора виповнилося два роки. До важливого дня подружжя опублікувало його фото з повітряними гелієвими кулями, але при цьому обличчя хлопчика не показало. Проте навіть за таким знімом можна помітити, як принц Арчі виріс.

На сайті благодійного фонду Archewell з'явилася фотографія в стилі "сепія", на якому принц Арчі сфотографований на галявині в красивому маєтку в Санта-Барбарі, в Каліфорнії. Син Меган і принца Гаррі був одягнений в джинси, спортивний светр і черевики, в той час, як він дивився вгору на кулі.

"Ми були глибоко зворушені протягом останніх двох років, відчуваючи тепло і підтримку своєї родини на честь народження Арчі", – написали Меган і Гаррі.

Принц Арчі Фото: archewell.com

Однак фото принца Арчі герцоги Сассекські опублікували не просто так. Вони повідомили, що кожен охочий може привітати маленького принца, пожертвувавши гроші на вакцинацію.

"Багато хто з вас жертвують на благодійність від його імені та відзначають цю подію, роблячи послугу через доброту своїх сердець. Ви збираєте кошти для тих, хто цього найбільше потребує, і продовжуєте робити це органічно і безкорисливо. Ми залишаємося неймовірно вдячними", – закликали Меган і принц Гаррі.

Раніше ми розповіли, як члени королівської сім'ї привітали сина Меган і Гаррі з дворіччям.

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