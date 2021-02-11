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Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами"

Сьогодні, 17:08

Співачка зізналася, що не очікувала такого

Детектив шоу "Маска" Оля Полякова, яка раніше назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах", нещодавно дала характеристику ще одній колезі – Камалії. Це сталося в прямому ефірі шоу, коли Оля розгадувала, хто зі знаменитих людей ховається під маскою Пави. Тоді артистка сказала, що це не Камалія, описавши співачку як "здорову і цицькату".

"Камалія? Та ну, вона здорова, цицьката, з ногами здоровими, товстими... Подивися на цю!" – сказала Оля Полякова.

Камалія негайно відповіла колезі, відзначивши, чия думка її хвилює насправді.

"Для мене найважливіше — те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Усе інше мене не хвилює. Єдине що — я не очікувала, що доросла жінка та мати двох донечок може займатися булінгом", – відповіла Камалія, повідомляє пресслужба співачки.

Камалія
Камалія
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сьогодні Тіна Кароль висловилася про скандал з Олею Поляковою.

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