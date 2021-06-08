Бойфренд Аліни Гросу показав їхній пристрасний поцілунок на камеру (відео)
Сьогодні співачка святкує своє 26-річчя
Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що у неї романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло".
Сьогодні Гросу святкує 26-й день народження, з чим її вітають друзі та шанувальники. Роман Полянський в Instastories опублікував відео, в якому вони з Аліною цілуються.
"З днем народження, моя любов!", – додав підпис обранець Аліни.
Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися два роки тому, коли співачка ще була у відносинах зі своїм вже колишнім чоловіком Олександром. Деякий час Гросу і Полянський дружили.
37-річний актор зізнався, що зустріч з Гросу змінила його життя. Роман Полянський знявся в декількох кліпах Аліни, а ще на початку цього року вони разом записали пісню.
Про розлучення Аліни Гросу та її нове кохання – дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександра Комкова, та через півроку вони розлучилися.
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