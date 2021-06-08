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Бойфренд Аліни Гросу показав їхній пристрасний поцілунок на камеру (відео)

Сьогодні, 12:40

Сьогодні співачка святкує своє 26-річчя

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu, instagram.com/roman_polianskiy

Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що у неї романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло".

Сьогодні Гросу святкує 26-й день народження, з чим її вітають друзі та шанувальники. Роман Полянський в Instastories опублікував відео, в якому вони з Аліною цілуються.

"З днем народження, моя любов!", – додав підпис обранець Аліни.

Роман Полянський та Аліна Гросу показали пристрасний поцілунок
Відео: instagram.com/roman_polianskiy

Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися два роки тому, коли співачка ще була у відносинах зі своїм вже колишнім чоловіком Олександром. Деякий час Гросу і Полянський дружили.

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37-річний актор зізнався, що зустріч з Гросу змінила його життя. Роман Полянський знявся в декількох кліпах Аліни, а ще на початку цього року вони разом записали пісню.

Про розлучення Аліни Гросу та її нове кохання – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександра Комкова, та через півроку вони розлучилися.

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