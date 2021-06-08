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Бойфренд Алины Гросу показал их страстный поцелуй на камеру (видео)

Сегодня, 12:40

Сегодня певица празднует свое 26-летие

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu, instagram.com/roman_polianskiy

О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что у нее романтические отношения с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно".

Сегодня Гросу празднует 26-й день рождения, с чем ее поздравляют друзья и поклонники. Роман Полянский в Instastories опубликовал видео, в котором они с Алиной целуются.

"С днем рождения, моя любовь!", – добавил подпись избранник Алины.

Роман Полянский и Алина Гросу показали страстный поцелуй
Видео: instagram.com/roman_polianskiy

Алина Гросу и Роман Полянский познакомились два года назад, когда певица еще была в отношениях со своим уже бывшим мужем Александром. Некоторое время Гросу и Полянский дружили.

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37-летний актер признался, что встреча с Гросу изменила его жизнь. Роман Полянский снялся в нескольких клипах Алины, а еще в начале этого года они вместе записали песню.

О разводе Алины Гросу и ее новой любви – смотрите в сюжете:

Напомним, что летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за Александра Комкова, но спустя полгода они развелись.

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