Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

25-річна українська співачка зробила відверте зізнання в ексклюзивному інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна"

Фото: Сьогодні

Перша гучна вечірка сезону "Viva! Awards" зібрала на червоній доріжці десятки зірок! На світський захід з'явилася і відома співачка Аліна Гросу, яка недавно представила україномовну пісню.

25-річна виконавиця підтвердила, що перебуває у нових романтичних стосунках з російським актором Романом Полянським.

"Готові сказати, що ви уже пара, чи ще ні?" – запитала у зірки кореспондентка Зіркового шляху.

На це Гросу відповіла, що "все зрозуміло і так".

"Насправді я дуже рада, що поруч зі мною є він. Це дуже велика підтримка. Він врятував мене після розлучення", – зізналася артистка.

За словами Аліни, чоловіка собі знайти не дуже важко, а ось "гірше, коли ви втрачаєте близьких друзів".

Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Полянським. Ми навіть писали про 5 доказів того, що Аліна Гросу і Роман Полянський – пара.

Нагадаємо, Гросу прожила разом зі своїм чоловіком Олександром Комковим всього півроку. Вони одружилися влітку 2019 року, а вже до зими розійшлися. Причиною розлучення Олександр назвав "обопільну згоду".

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