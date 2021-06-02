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Шанувальники Аліни Гросу обговорюють її нове фото з дитиною: Своїх вже треба!

Сьогодні, 06:00

Це наймиліша фотографія Аліни, яку ви побачите

Аліна Гросу з братом
Аліна Гросу з братом
Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу нещодавно розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком, а тепер поділилася несподіваним фото. Співачка розмістила в своєму Instagram-профілі селфі без макіяжу і з малюком. Ну просто мі-мі-мі)

У серпні молодшому братові Аліни – Міші – виповниться чотири роки. Селфі з ним Гросу присвятила до Дня захисту дітей, який ми відзначали вчора.

"З Днем захисту дітей, дорогі мої!", – написала вона в пості.

, GROSU (@alina_grosu)

Цікаво, що на фотографії виконавиця без макіяжу. Шанувальники Аліни написали їй багато компліментів, зазначивши, що вона виглядає приголомшливо, як і її брат.

  • "Такі гарні"
  • "Наймиліше фото"
  • "Дуже красиві"
  • "Красуня"
  • "Ви така красуня без макіяжу і фільтрів! Побільше таких фото"
Скріншот: instagram.com/alina_grosu

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Скріншот: instagram.com/alina_grosu

А хтось не упустив момент написати Гросу, що їй самій пора вже завести дитину:

  • "Своїх треба"
Скріншот: instagram.com/alina_grosu

Дивіться в сюжеті, як зірки відмовляються від фільтрів і масок в Instagram:

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заявила, що не може прийняти свій вік – 8 червня їй виповниться 26 років.

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