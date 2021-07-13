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Ані Лорак вразила фанатів напівпрозорою сукнею: Нереальна!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 липня, 16:35
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Співачка Ані Лорак після поїздки до Києва повернулася на російську сцену. Артистка показала фоловерам неймовірний образ у сукні з вирізом і глибоким декольте
Ані Лорак блиснула стрункою фігурою в напівпрозорій сукні
Ані Лорак блиснула стрункою фігурою в напівпрозорій сукні / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно гостювала в Києві, приголомшила своїх шанувальників неймовірним вбранням і фігурою. Співачка показала сценічну сукню з розрізом від стегна, що ідеально підкреслила її довгі ноги. Ми в захваті!

Знімком Лорак поділилася в Instagram-профілі. "Улюблений Питер, дякую за ваші посмішки і теплий прийом і на фестивалі "Білі ночі", – написала в пості зірка.

Ані Лорак також зазначила, що зараз вона працює над новим альбомом, а вже цієї осені порадує слухачів новими піснями.

Але в коментарях її підписники говорять тільки про сукню:

  • "Ви нереальна!"
  • "Ааа, яка сукня!"
  • "Приголомшливий образ!"
  • "Як вам личить цей образ!"
  • "Краща сукня"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, нещодавно Лорак засвітила каблучку на безіменному пальці. Співачка опублікувала селфі, на якому видно прикрасу, яка підігріла інтерес публіки до особистого життя Ані.

Ще в березні цього року ходили чутки, що Ані Лорак таємно вийшла заміж, але домисли фанів зірка не коментує.

У 2019 Лорак розлучилася з Муратом Налчаджиоглу після 10 років шлюбу. У травні Ані і Мурат вирушили на відпочинок до Туреччини, а потім разом відсвяткували день народження їхньої дочки.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми писали, що колишня дружина Валерія Меладзе в новому своєму інтерв'ю прокоментувала скандальну заяву Ані Лорак про Костянтина Меладзе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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