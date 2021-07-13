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Ани Лорак сразила фанатов полупрозрачным платьем: Нереальная!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 16:35
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Певица Ани Лорак после поездки в Киев вернулась на российскую сцену. Артистка показала фолловерам невероятный образ в платье с вырезом и глубоким декольте
Ани Лорак блеснула стройной фигурой в полупрозрачном платье
Ани Лорак блеснула стройной фигурой в полупрозрачном платье / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно гостила в Киеве, сразила своих поклонников невероятным нарядом и фигурой. Певица показала сценическое платье с разрезом от бедра, идеально подчеркнувшее ее длинные ноги. Мы в восторге!

Снимком Лорак поделилась в Instagram-профиле. "Любимый Питер, спасибо за ваши улыбки и теплый прием и на фестивале "Белые ночи", – написала в посте звезда.

Ани Лорак также отметила, что сейчас она работает над новым альбомом, а уже этой осенью порадует слушателей новыми песнями.

Но в комментариях ее подписчики говорят только о платье:

  • "Вы нереальная!"
  • "Ааа, какое платье!"
  • "Потрясающий образ!"
  • "Как вам идет этот образ!"
  • "Лучшее платье"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Напомним, что недавно Лорак засветила кольцо на безымянном пальце. Певица опубликовала селфи, на котором видно украшение, которое подогрело интерес публики к ее личной жизни.

Еще в марте этого года ходили слухи, что Ани Лорак тайно вышла замуж, но домыслы фанов звезда не комментирует.

В 2019 году Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака. В мае Ани и Мурат отправились на отдых в Турцию, а затем вместе отпраздновали день рождения их дочери.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что бывшая супруга Валерия Меладзе в новом своем интервью прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Константине Меладзе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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