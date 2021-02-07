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"Мінус один страх": Олена Шоптенко розповіла, чого їй коштувала участь в "Масці"

Сьогодні, 18:01

Відома танцівниця покинула проєкт в третьому випуску

Вчора відбувся третій ефір гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" і нарешті стало відомо, хто ховався за дивовижним образом Лисиці – це була Олена Шоптенко. На своїй сторінці в Instagram танцівниця розповіла, чого їй коштувала участь в проекті.

Шоптенко зізналася, що завдяки шоу "Маска" вона відкрила в собі талант, про який і не підозрювала. Вона завжди відхрещувалась від співу, вважаючи, що кожен повинен займатися своєю справою, і що вокал – це не її стихія.

Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

"І яке ж було моє здивування, коли під час проб на участь в "Масці" мені сказали, що тембр у мене, виявляється, приємний і слух відмінний. І тут я почала сумніватися в своєму переконанні, розслабилася і через деякий час отримувала таке колосальне задоволення від співу на сцені, що навіть 12 кг костюму не були перешкодою", – поділилася враженнями Олена.

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У соцмережі Шоптенко опублікувала цікаве відео з уривками її репетицій та підготовки до виходу на сцену гіпершоу "Маска".

, ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Нагадаємо, раніше зоряний детектив Олег Винник відреагував на участь Олени Шоптенко в шоу "Маска" .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Олена Шоптенко шоу Маска
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