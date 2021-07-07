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Актор Тарас Цимбалюк одружився вдруге: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
7 липня, 15:41
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Український актор освідчився своїй коханій минулого року. До весілля пара перебувала у стосунках три роки. Тіна опублікувала перше фото після весілля
Тарас Цимбалюк одружився зі своєю дівчиною Тіною Антоненко
Тарас Цимбалюк одружився зі своєю дівчиною Тіною Антоненко / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк одружився зі своєю коханою, візажисткою Тіною Антоненко. Про це стало відомо в блозі Тіни в Instagram. Пара заручилися минулого року, у вересні.

Тіна опублікувала фото, на якому вони з Тарасом сидять спиною до камери в халатах з написами "Mr. Tsymbaliuk" і "Mrs. Tsymbaliuk" ("Містер" і "Місіс" Цимбалюк "). Дівчина уточнила, що весілля відбулося ще 3 липня.

Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 03.07.2021 – рівно три роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва. Мій коханий Тарас Цимбалюк, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я"! – написала Тіна.

Тарас Цимбалюк одружився вдруге
Тарас Цимбалюк одружився вдруге / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тіна також додала, що деякі журналісти плутали її ім'я і називали "Тонею" – все через співзвуччя прізвища Антоненко. Але тепер вона офіційно носить прізвище чоловіка.

Тепер шансів назвати мене Тонею у недбайливих журналістів і випадкових знайомих не залишилося (через поєднання Антоненко Тіна я іноді виходила Тонею). Прошу любити і жалувати Тіну Цимбалюк, – написала Тіна.

До слова, дівчина колись пояснювала своїм підписникам, що її повне ім'я – Крістіна.

Тарас Цимбалюк раніше був одружений. Актор одружився в 2014 році, але через два роки шлюб розпався. Розлучення трапилося з ініціативи Тараса.

Раніше ми повідомляли, що Тарас Цимбалюк отримав травму на зйомках чергового проєкту. Дивіться відео про цей інцидент:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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