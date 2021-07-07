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Актер Тарас Цымбалюк женился во второй раз: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
7 июля, 15:41
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Украинский актер сделал предложение своей возлюбленной в прошлом году. До свадьбы пара состояла в отношениях три года. Тина опубликовала первое фото после свадьбы
Тарас Цымбалюк женился на своей девушке Тине Антоненко
Тарас Цымбалюк женился на своей девушке Тине Антоненко / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк женился на своей возлюбленной, визажисте Тине Антоненко. Об этом стало известно в блоге Тины в Instagram. Пара обручилась в прошлом году, в сентябре.

Тина опубликовала фото, на котором они с Тарасом сидят спиной к камере в халатах с надписями "Mr. Tsymbaliuk" и "Mrs. Tsymbaliuk" ("Мистер" и "Миссис" Цымбалюк"). Девушка уточнила, что свадьба состоялась еще 3 июля.

Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 – ровно три года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас Цымбалюк, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием "семья"! – написала Тина.

Тарас Цымбалюк женился во второй раз
Тарас Цымбалюк женился во второй раз / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тина также добавила, что некоторые журналисты путали ее имя и называли "Тоней" – все из-за созвучной фамилии Антоненко. Но теперь она официально носит фамилию мужа.

Теперь шансов назвать меня Тоней у нерадивых журналистов и случайных знакомых не осталось (из-за сочетания Антоненко Тина я иногда получалась Тоней). Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк, – написала Тина.

К слову, девушка когда-то объясняла своим подписчикам, что ее полное имя – Кристина.

Тарас Цымбалюк ранее был женат. Актер женился в 2014 году, но спустя два года брак распался. Развод случился по инициативе Тараса.

Ранее мы сообщали, что Тарас Цымбалюк получил травму на съемках очередного проекта. Смотрите видео об этом инциденте:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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