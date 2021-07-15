Як стати впевненим у собі за 5 хвилин: експрес-метод психолога

Цей метод стане в нагоді перед побаченням, важливою розмовою або просто для підняття настрою. Але причина невпевненості в собі може критися глибоко всередині людини, тоді її необхідно опрацьовувати

Впевненість в собі дає людині багато і істотно збільшує її шанси на успіх. Ось тільки далеко не кожен може похвалитися цією самою впевненістю, а навіть у тих, у кого вона є, трапляються моменти, коли вони відчувають себе безпорадними. Психолог Олександр Шахов дав експрес-метод, як стати впевненим у собі за 5 хвилин.

До речі, українкам впевненість в собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли бачити, а зі справжньою різної жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Це проста і ефективна техніка допоможе за лічені хвилини відчути себе більш впевненим. А ще вона допомагає зняти внутрішнє напруження.

Стане в нагоді перед побаченням, важливою розмовою або просто для підняття настрою.

Що таке жест переможця і як це діє на людей

Психолог каже, що є так звані жести переможця. Це ті пози, які роблять нас візуально більшими, авторитетнішими в очах інших. Наприклад, впевнена поза з руками упертим в боки, на підсвідомому рівні говорить співрозмовникові про те, що перед ним сильна, впливова і впевнена в собі людина з високим рівнем адреналіну – "гормону лева", переважного за почуття стресу і дає силу та впевненість.

За його словами, вже доведено, що навіть при низькому рівні цього гормону, виконуючи подібні вправи, ви через пару хвилин відчуєте прилив енергії, сил і впевненості.

Як стати впевненим у собі за 5 хвилин: техніка

Встаньте, ноги трохи ширше плечей, відчуйте під собою твердий грунт. Випрямтеся, злегка підніміть підборіддя і закиньте руки за голову. Упевнений погляд вперед, трохи вище рівня горизонту.

Дихайте глибоко і на повні груди. У такій позі від 2 до 4 хвилин повторюйте аффірмацію (можна вголос, а можна і про себе): "Я знаходжу впевненість". Ефект не забариться – ви відчуєте, як підступає сила.

Як швидко повернути впевненість у собі: інша варіація техніки

Все те ж саме, що і в попередній вправі, тільки упріться руками в боки і повторюйте: "Я витримаю будь-які випробування".

Перша поза, тільки сидячи на стільці. Розставте ноги, злегка відкиньтеся на спинку стільця, руки закиньте за голову. Дихайте на повні груди і повторюйте будь-яку актуальну для вас, позитивну установку.

Психолог коментує ці техніки так:

Звичайно, спочатку ви можете відчути себе нерозумно і ніяково, вам захочеться повернуться в звичну позу, але це справа звички. Виконуючи вправу щодня, ви привчаєте себе до самостійного, ефективного і швидкого підняття власної впевненості.

Але, в водночас, експерт пояснив, що причини низької самооцінки і невпевненості в собі криються глибоко в нашій підсвідомості. Вони потребують більш тривалої і усвідомленої роботі і, можливо навіть з психологом.

А через що зірки ходять до психологів – дивіться відео:

Раніше інший психолог назвав ефективний спосіб уникнути емоційного вигорання на робіт.