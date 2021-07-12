Чим емоційне вигорання небезпечне для здоров'я і чому українці цього не розуміють – поради психологів

У Всесвітній організації охорони здоров'я його офіційно називають синдромом, який виникає внаслідок хронічного стресу на роботі. Психологи радять відпочивати

Емоційне вигорання небезпечно для здоров'я / Фото: Unsplash

Американська соціальна мережа LinkedIn відправила майже всіх своїх працівників, а їх десь під 16 тисяч по всьому світу, в оплачувану тижневу відпустку. Щоб вони розслабилися, емоційно підзарядилися і масово не вигоріли на роботі. І це не жарт. ВООЗ вважає, що емоційне вигорання – це професійне явище, яке впливає на стан здоров'я людини. Чим цей стан небезпечний – розбиралися в сюжеті.

Як не згоріти на роботі: симптоми емоційного вигорання

Вихідні пройшли, а сил не додалося? Робота, яка приносила задоволення, не радує. Багато навантаження і відповідальності, ненормований графік, жорсткі дедлайни, хронічне недосипання. Все це, як сніжний ком, накопичує стрес, втома, роздратування. В результаті, розповідає сімейний психолог Діана Сушко, людина просто каже, що більше не може встати з ліжка і поїхати на роботу.

Психолог Наталя Ломоносова пояснює, що внутрішньо людина починає ненавидіти своїх начальників, колег або процес, який потрібно робити.

Це все симптоми емоційного вигорання. Воно, до речі, є в Міжнародній класифікації хвороб. Але не поспішайте на лікарняний. Тому що вигоряння насправді не є захворюванням!

Як українці реагують на емоційне вигорання

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У Всесвітній організації охорони здоров'я його офіційно називають синдромом, який виникає внаслідок хронічного стресу на роботі. З такими скаргами в Європі і США до психологів звертається кожен третій працівник. А в Україні – ні.

Сімейний психолог Діана Сушко пояснює ситуацію з українцями так:

Часто цього не розуміють. Ну дивись – руки, ноги є, все є, ти здоровий, нічого не зламано – вони приходять і ставлять такі запитання – як так? Я ж на вигляд здоровий. Чому мені так погано?

Які є наслідки емоційного вигорання

Через перенапруження порушується сон, знижується імунітет, з'являються проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги. Крім того, збивається гормональний фон і загострюються хронічні болячки.

Про наслідки емоційного вигорання розповіла сімейний психолог Діана Сушко:

У нас емоційне вигорання – це такий побутовий строк. Я вигорів. Я не в настрої. Ось на такому рівні воно розуміється. А насправді наслідки всього цього – невротичні розлади. Затяжні невротичні розлади, тривожні розлади, субдепресивні стани.

Як навчитися справлятися зі стресом або уникати його

Постійні стреси призводять до підвищення тестостерону у жінок / Фото: Depositphotos

У такому випадку без кваліфікованої допомоги вже не обійтися. Але як вчасно розпізнати емоційне вигорання і навчитися справлятися зі стресом на роботі або уникати його? Давайте розбиратися.

Зірка українського кіно і театру, народна артистка України, телеведуча Ольга Сумська не може навіть уявити свого життя без сцени, глядачів, зйомок і цього шаленого ритму. І часто – без відпочинку. Тому актрисі не просто знайоме це відчуття, адже вона сама не раз переживала емоційне вигорання:

Це коли ти не відчуваєш збагачення і взаємообміну з глядачем. Іноді ти виходиш після вистави і ти окрилений, ти натхненний. А іноді закінчується спектакль, і ти не можеш зібратися, ти приходиш додому, немає сил і потім ти на другий день лежиш і не можеш зрозуміти – чому так відбувається.

Психолог Наталя Ломоносова пояснює, що є роботи, які пов'язані в більшій мірі саме з емоційної віддачею, взаємодією: психологи, вчителі, соціальні працівники, актори, всілякі оратори. Люди не беруть у тебе енергію – ти їм віддаєш свою. І по суті, якщо дуже просто сказати, то емоційне вигорання – це коли ти занадто багато віддав.

Як відновити енергію і сили

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Важливо якось відновлювати втрачену енергію, щоб знову "бути в ресурсі", як модно зараз говорити.

Основне, що зараз роблять, каже психолог Діана Сушко, якщо мають можливість – це йдуть у відпустку. Деякі не витримують і кардинально змінюють роботу або професію. У Ольги Сумської бажання залишити акторство ніколи не було:

Я просто люблю, коли у мене дуже багато роботи і я можу перебувати на гастролях до півмісяця. І паралельно ще зйомки в кіно. Репетиції в новому спектаклі. Такий шалений ритм мало хто витримує, але мені він подобається. І мене він заряджає хорошою енергією.

Навпаки, найбільший страх і розчарування для акторів – це як раз не мати роботи, тобто не відчувати затребуваності, впевнена актриса.

Лідер групи "Без обмежень" Сергій Танчинець теж ризикував вигоріти на роботі. Від цього його не раз застерігали колеги і фанати:

Коли ми зіграли в 2019 році 174 концерти за рік – багато людей мені писали і говорили про те, що так не можна, тому що настане момент вигоряння. Але після цього був ще один рік, в якому ми зіграли ще 100 концертів і я ніякого емоційного вигорання абсолютно не відчуваю.

За його словами, він відчуває лише велику фізичну втому, але швидко відновлює сили. Адже це робота, про яку завжди мріяв. Секрет Сергія в правильному балансі: сцена – особисте життя – відпочинок:

Два місяці в році, кожні півроку ми собі відпочиваємо, їздимо кудись із сім'ями. І насправді цього мені особисто вистачає. Графік наш зроблений таким чином, що ми три-чотири-п'ять днів працюємо. Потім три-чотири-п'ять днів знаходимося вдома з родиною.

Не роботою єдиної: проблеми в особистому житті теж призводять до вигорання

Емоційне виснаження може виникати і через проблеми в особистому житті, пояснює психолог Наталія Ломоносова:

Немає стосунків або стосунки погані, або вони токсичні. Коли у людини занижена самооцінка, то вона сама в себе не вірить. Сором'язлива, затиснута, їй важко говорити "ні" – тоді все на неї валять. Тому що людина не вміє і боїться, наприклад, розмови з авторитетами. Вона буде багато працювати, а зарплата не буде зростати.

Кому загрожує емоційне вигорання

Найчастіше робоче перенапруження загрожує тим, хто схильний впадати в крайнощі: перфекціоністам, максималістам і людям із комплексом відмінника.

А щоб на роботі було менше вигорянь, багато компаній розробляють програми по відновленню емоційного здоров'я своїх працівників. Наприклад, облаштовують релакс-зони, де можна відпочити на свіжому повітрі, почитати книгу або просто побути в тиші.

Не менш важлива і фізична активність – позайматися на тренажерах або пограти в настільний теніс. Досить хоча б 30 хвилин на день, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Деякі міжнародні компанії також надають медичне страхування від ментальних розладів, проводять корпоративні тренінги зі здорового способу життя та стійкості до стресу, відправляють у позапланову відпустку або на консультацію до штатного психолога, а ще пропонують додаткові вихідні і гнучкий графік. Це, звісно, не гарантує, що персонал не буде вигоряти. Втім, вигідніше запобігти, ніж потім лікувати, адже в емоційно спустошених працівників падає продуктивність, а в компанії – прибуток.

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