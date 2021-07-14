Психолог назвав ефективний спосіб уникнути емоційного вигорання на роботі

Наймасштабніший у світі експеримент з переходу на 4-денний робочий тиждень показав, що скорочення робочих годин не приводить до втрати продуктивності, а робить співробітників щасливішими

Як уникнути емоційного вигорання на роботі / Фото: Unsplash

Напруженість через дедлайни, відсутність повноцінного відпочинку призводять до стресу й емоційного вигорання. Психологи радять частіше відпочивати, робити те, що приносить задоволення, і приділяти більше часу собі. З'явилася і нова тенденція – скорочення робочого часу без зменшення зарплати. Такий рух називають four-day week (4-денний робочий тиждень). Психолог В'ячеслав Халанський розповів, чим це корисно для психіки людини та її емоційного гаразду.

До слова, ми вже писали, чим емоційне вигорання небезпечне для здоров'я і чому українці цього не розуміють.

Психолог, психотерапевт В'ячеслав Халанський / Фото: пресслужба

У чому сенс руху four-day week

Останнім часом тенденція скорочення робочого часу без зменшення зарплати стає все більш потужною в країнах Європи. Пандемія коронавірусу тільки прискорила процес, адже багато співробітників почали працювати у віддаленому режимі й у них з'явилося більше вільного часу. Зрозуміло також, що мало хто хоче повертатися до колишніх умов праці – бажання зменшити робочий день стає "новою нормою".

Чим корисне скорочення робочого часу

Починаючи з часів Генрі Форда емоційне виснаження, як і перевантаження, перестало бути приватним питанням психіатрів і бізнес-організацій – творець виробничого конвеєра вивів наукову організацію праці на державний рівень. Коли титан промисловості запровадив на своїх підприємствах п'ятиденний робочий тиждень, все говорили, що він збожеволів. Однак Форд довів, що 40-годинний тиждень підвищує продуктивність праці.

Понад 40 років досліджень показують, що продуктивність і психологія тісно пов'язані.

Скорочення робочого часу, на думку нідерландського історика Рутгера Брегмана, вирішує майже всі проблеми: стресу, вигорання, нещасних випадків на виробництві, безробіття, старіння населення, зміни клімату.

Скорочення робочого дня робить людей щасливішими

У червні 2021 року в Ісландії завершився наймасштабніший у світі експеримент з переходу на 4-денний робочий тиждень – Going Public: Iceland's Journey to a shorter working week. Він почався ще в 2015 році під впливом громадських організацій і з часом поширився на 2500 співробітників різних галузей і умов праці (це більше 1% зайнятого населення країни).

Експеримент показав, що зменшення кількості робочих годин не приводить до втрати продуктивності, ба більше, робить співробітників набагато щасливішими. Зменшується рівень стресу, зростає ефективність праці й зміцнюється корпоративний дух на робочому місці, вивільняється більше часу на себе і сім'ю.

В результаті 86% працездатного населення Ісландії нині має контракти або переведене на коротший робочий день без зменшення зарплати, або ж людям надається право на це в майбутньому.

За словами В'ячеслава Халанського, в Україні слабкі спроби скорочення робочого тижня припинилися. Але є кілька рекомендацій, як можна поліпшити ситуацію у вашій компанії.

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Як уникнути вигорання на роботі: 5 порад психолога

1. Дбайте про психічне здоров'я співробітників

Створіть стратегію турботи компанії про емоційне і психічне здоров'я співробітників. Наприклад, запросіть психолога, щоб він розповів про основи психічного здоров'я: що таке депресія, панічна атака тощо. Є методи діагностики свого стану і способи взаємодопомоги.

2. Міняйте корпоративну культуру, якщо вона викликає стрес

Згідно з Mental Health America – Mind the Workplace, співробітники з високими показниками рівня стресу працювали в компаніях, де панувало замовчування персональних проблем або труднощів.

3. Гарантуйте базову психологічну та фінансову безпеку

Це вчасно виплачена заробітна плата, збереження робочого місця, гарантована відпустка.

4. Формуйте атмосферу довіри

Це допомагає зменшити стрес і позитивно впливає на продуктивність праці.

5. Зверніть увагу на концепцію чотириденного робочого тижня

Є багато досліджень, які свідчать про позитивні результати чотириденки як для співробітників, так і для компанії в цілому. Щасливі працівники – ефективний бізнес.

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