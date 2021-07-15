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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как стать уверенным в себе за 5 минут: экспресс-метод психолога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
15 июля, 14:50
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Этот метод пригодится перед свиданием, важным разговором или просто для поднятия настроения. Но причина неуверенности в себе может крыться глубоко внутри человека, тогда ее необходимо прорабатывать

Уверенность в себе дает человеку многое и существенно увеличивает его шансы на успех. Вот только далеко не каждый может похвастаться этой самой уверенностью, а даже у тех, у кого она есть, случаются моменты, когда они чувствуют себя беспомощными. Психолог Александр Шахов дал экспресс-метод, как стать уверенным в себе за пять минут.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли видеть, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Это простая и эффективная техника поможет за считанные минуты почувствовать себя более уверенным. А еще она помогает снять внутреннее напряжение.

Пригодится перед свиданием, важным разговором или просто для поднятия настроения.

Что такое жест победителя и как это действует на людей

Психолог говорит, что существуют так называемые жесты победителя. Это те позы, которые делают нас визуально больше, авторитетнее в глазах других. Например, уверенная поза с руками упертыми в бока, на подсознательном уровне говорит собеседнику о том, что перед ним сильный, влиятельный и уверенный в себе человек с высоким уровнем эпинефрина — "гормона льва", подавляющего чувство стресса и дающего силу и уверенность.

По его словам, уже доказано, что даже при низком уровне этого гормона, выполняя подобные упражнения, вы через пару минут почувствуете прилив энергии, сил и уверенности.

Как стать уверенным в себе за 5 минут: техника

Встаньте, ноги чуть шире плеч, почувствуйте под собой твердую почву. Выпрямитесь, слегка приподнимите подбородок и закиньте руки за голову. Уверенный взгляд вперед, чуть выше уровня горизонта.

Дышите глубоко и полной грудью. В такой позе от 2 до 4 минут повторяйте аффирмацию (можно вслух, а можно и про себя): "Я обретаю уверенность". Эффект не заставит себя ждать — вы почувствуете, как подступает сила.

Как быстро вернуть уверенность в себе: другая вариация техники

Все то же самое, что и в предыдущем упражнении, только упритесь руками в бока и повторяйте: "Я выдержу любые испытания".

Первая поза, только сидя на стуле. Расставьте ноги, слегка откиньтесь на спинку стула, руки закиньте за голову. Дышите полной грудью и повторяйте любую актуальную для вас, позитивную установку.

Психолог комментирует эти техники так:

Конечно, поначалу вы можете почувствовать себя глупо и неловко, вам захочется вернутся в привычную позу, но это дело привычки. Выполняя упражнение ежедневно, вы приучаете себя к самостоятельному, эффективному и быстрому поднятию собственной уверенности.

Но, в то же время, эксперт пояснил, что причины низкой самооценки и неуверенности в себе кроются глубоко в нашем в подсознании. Они нуждаются в более длительной и осознанной работе и, возможно даже с психологом.

А из-за чего звезды ходят к психологам – смотрите видео:

Ранее другой психолог назвал эффективный способ избежать эмоционального выгорания на работ.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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