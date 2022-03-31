Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сохранить чувства и семью в разлуке важно, ведь любовь помогает в сложных ситуациях и адаптации на новом месте. Какие сложности возникают в разлуке и что делать – в статье
Сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми помогут ваши собственные ритуалы и поддержка друг друга
Сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми помогут ваши собственные ритуалы и поддержка друг друга / Фото: unsplash.com, livejournal.com

Любовь и интим с любимым человеком во время войны с Россией помогают чувствовать себя более стабильно и дает ощущение, что вы хоть немного, но способны контролировать ситуацию. Но чувства тоже нуждаются в поддержке, какими бы сильными они не были. Как сохранить отношения или семью, когда вы далеко друг от друга – советами поделилась психотерапевт Наталия Портницкая в телеграм-канале "Психологічна підтримка".

Почему сохранить отношения на расстоянии – трудно?

Кажется, что во время войны чувства могут отойти на второй план, ведь на первом сейчас для многих – воевать, защищать страну, быть полезным в чем-либо, волонтерить. Люди стараются в первую очередь найти работу, адаптироваться на новом месте, наладить быт и т.д.

Реклама

Помочь сохранить ваши отношения и не дать чувствам угаснуть можно с помощью таких способов и ритуалов
Помочь сохранить ваши отношения и не дать чувствам угаснуть можно с помощью таких способов и ритуалов / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

И в этом круговороте чувства притупляются, ощущения одиночества растет, слова любви произносятся все реже, люди скучают по объятиям, поддержке и интимным отношениям в том числе.

Как сохранить любовь на расстоянии

Чтобы сохранить чувства и отношения в разлуке, осознайте, насколько вы важны друг для друга. Помочь сохранить ваши отношения и не дать чувствам угаснуть можно с помощью таких способов и ритуалов:

Реклама
  • чаще общайтесь на своем "кодовом языке", то используйте ласковы прозвища, названия, которые вы сами придумали и т.д. Это напомнит о самых теплых моментах, пережитых вместе, поможет поддержать чувства
  • создайте свой ритуал общения – переписку в мессенджере, регулярный созвон с видео-чатом. Делитесь друг с другом своими победами и достижениями, рассказывайте о делах, будьте щедрыми на похвалы и сова поддержки. Лучше выбрать одно определенное время для созвона и созваниваться каждый день.
  • забывайте говорить и писать о своих чувствах, важно дать партнеру/партнерше видеть и чувствовать вашу любовь. Если нет времени на детальную переписку или разговор, то пользуйтесь романтическим стикерами, которые будут напоминать о любви.

Непросто слушайте, а старайтесь услышать партнера/партнершу. Вам двоим сейчас трудно, вы оба тревожитесь, раздражены – и это нормально. Если ваша "вторая половинка" бывает излишне эмоциональна – постарайтесь отреагировать спокойно. И конечно же показывайте, что вы замечаете усилия партнера.

Как не дать остыть чувствам, если вы в разлуке

Поддерживайте виртуальные отношения – свидание с чашкой кофе или романтика с бокалом вина по скайпу или ужин в зуме. Когда чувствуете, что невыносимо скучаете по любимому или любимой – возьмите подаренную им безделушку. Если сильно тревожно, такие подарки помогают успокоиться, заземлиться и вспомнить пережитые вместе моменты.

Свидание с чашкой кофе или романтика с бокалом вина по скайпу или ужин в зуме поможет поддержать отношения, когда вы в разлуке
Свидание с чашкой кофе или романтика с бокалом вина по скайпу или ужин в зуме поможет поддержать отношения, когда вы в разлуке / Фото: istockphoto.com

Реклама

Если ваш муж или партнер на фронте или в опасном районе, а вы – в безопасном месте, то регулярно присылайте ему свои фото, фото детей за их ежедневными занятиями. Это согревает и мотивирует беречь себя для сохранения семи. Делитесь мечтами об общих делах после победы, а вынужденную разлуку постарайтесь принять, как повод погрустить друг за другом. Главное – это сохранить доверие между партнерами и вашу веру в чувства.

Старайтесь продолжать жить, работать – если же сконцентрироваться на работе во время войны сложно, читайте советы психолога.

Также узнайте про психологические стадии во время войны и как их пережить.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять