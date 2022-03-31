Как сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми

Сохранить чувства и семью в разлуке важно, ведь любовь помогает в сложных ситуациях и адаптации на новом месте. Какие сложности возникают в разлуке и что делать – в статье

Сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми помогут ваши собственные ритуалы и поддержка друг друга / Фото: unsplash.com, livejournal.com

Любовь и интим с любимым человеком во время войны с Россией помогают чувствовать себя более стабильно и дает ощущение, что вы хоть немного, но способны контролировать ситуацию. Но чувства тоже нуждаются в поддержке, какими бы сильными они не были. Как сохранить отношения или семью, когда вы далеко друг от друга – советами поделилась психотерапевт Наталия Портницкая в телеграм-канале "Психологічна підтримка".

Почему сохранить отношения на расстоянии – трудно?

Кажется, что во время войны чувства могут отойти на второй план, ведь на первом сейчас для многих – воевать, защищать страну, быть полезным в чем-либо, волонтерить. Люди стараются в первую очередь найти работу, адаптироваться на новом месте, наладить быт и т.д.

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Помочь сохранить ваши отношения и не дать чувствам угаснуть можно с помощью таких способов и ритуалов / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

И в этом круговороте чувства притупляются, ощущения одиночества растет, слова любви произносятся все реже, люди скучают по объятиям, поддержке и интимным отношениям в том числе.

Как сохранить любовь на расстоянии

Чтобы сохранить чувства и отношения в разлуке, осознайте, насколько вы важны друг для друга. Помочь сохранить ваши отношения и не дать чувствам угаснуть можно с помощью таких способов и ритуалов:

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чаще общайтесь на своем "кодовом языке", то используйте ласковы прозвища, названия, которые вы сами придумали и т.д. Это напомнит о самых теплых моментах, пережитых вместе, поможет поддержать чувства

создайте свой ритуал общения – переписку в мессенджере, регулярный созвон с видео-чатом. Делитесь друг с другом своими победами и достижениями, рассказывайте о делах, будьте щедрыми на похвалы и сова поддержки. Лучше выбрать одно определенное время для созвона и созваниваться каждый день.

забывайте говорить и писать о своих чувствах, важно дать партнеру/партнерше видеть и чувствовать вашу любовь. Если нет времени на детальную переписку или разговор, то пользуйтесь романтическим стикерами, которые будут напоминать о любви.

Непросто слушайте, а старайтесь услышать партнера/партнершу. Вам двоим сейчас трудно, вы оба тревожитесь, раздражены – и это нормально. Если ваша "вторая половинка" бывает излишне эмоциональна – постарайтесь отреагировать спокойно. И конечно же показывайте, что вы замечаете усилия партнера.

Как не дать остыть чувствам, если вы в разлуке

Поддерживайте виртуальные отношения – свидание с чашкой кофе или романтика с бокалом вина по скайпу или ужин в зуме. Когда чувствуете, что невыносимо скучаете по любимому или любимой – возьмите подаренную им безделушку. Если сильно тревожно, такие подарки помогают успокоиться, заземлиться и вспомнить пережитые вместе моменты.

Свидание с чашкой кофе или романтика с бокалом вина по скайпу или ужин в зуме поможет поддержать отношения, когда вы в разлуке / Фото: istockphoto.com

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Если ваш муж или партнер на фронте или в опасном районе, а вы – в безопасном месте, то регулярно присылайте ему свои фото, фото детей за их ежедневными занятиями. Это согревает и мотивирует беречь себя для сохранения семи. Делитесь мечтами об общих делах после победы, а вынужденную разлуку постарайтесь принять, как повод погрустить друг за другом. Главное – это сохранить доверие между партнерами и вашу веру в чувства.

Старайтесь продолжать жить, работать – если же сконцентрироваться на работе во время войны сложно, читайте советы психолога.

Также узнайте про психологические стадии во время войны и как их пережить.