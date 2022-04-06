Як підтримати тих, хто пережив зґвалтування – 7 кроків, які вам допоможуть

Людина, яка пережила зґвалтування, дуже потребує підтримки: це нестерпно болісно і важко, але просто бути поруч і вислухати – вже велика допомога

Щоб підтримати тих, хто пережив згвалтування, важливо як мінімум просто перебувати поруч і вислухати / Фото: unsplash.com, freepik.com

Будь-яке насильство, у тому числі й зґвалтування – це жахливі злочини проти людини, які нині творять на українській землі російські військові. Як допомогти людині, що пройшла через жах зґвалтування, розповів телеграм-канал Ukraine.NOW.

Як поводитися, якщо вам розповідають про зґвалтування

Про це нестерпно боляче говорити, це важко сприймати, але ваша підтримка може бути дуже потрібна. Знайте, те, що ви поряд і просто слухаєте, – вже допомагає.

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Почуте може викликати жах, але важливо показати, що ви дійсно слухаєте і вірите людині / Фото: Ukraine Now

Якщо людина вирішила поговорити з вами про свій жахливий досвід і потребує підтримки, вирішила вам довіритися – то перше, що потрібно зробити – просто слухати. Почуте може шокувати вас, але важливо показати, що ви дійсно слухаєте. І не перебивайте, навіть якщо у вас виникає безліч запитань.

Друге – вірте людині, люди, які брешуть про сексуальне насильство – рідкість. Зрозумійте, що брехати про такий страшний досвід зовсім не вигідно, бути жертвою в нашому суспільстві дуже важко. Ви, можливо, не захочете вірити в те, що такі звірства взагалі можливі. Але важливо, щоб людина зрозуміла, що ви їй вірите. Оскільки цієї ситуації недовіра прирівнюється до великої зради.

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У жодному разі не звинувачуйте жертву зґвалтування та запам'ятайте – те, що трапилося, зовсім це не їхня вина / Фото: ukranews.com, freepik.com

Ні в якому разі не звинувачуйте жертву і запам'ятайте – те, що трапилося, це зовсім не їхня провина. Повністю, на 100% у скоєному винен лише ґвалтівник. Тих, хто пережив будь-яке насильство, і тих, хто вижив, ніколи не слід звинувачувати або змушувати почуватися винними за те, що з ними сталося.

Постраждалі і так борються з почуттям сорому і звинувачують себе, важливо дати їм зрозуміти, що не треба так почуватися. Розповісти про те, що трапилося, було неймовірно важко для потерпілого, визнайте це та підтримайте.

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Повертатися до таких спогадів болісно, тому люди, що пережили зґвалтування, часто не відразу про це говорять. Це одна з причин, чому потрібно багато часу, щоб наважитися розповісти комусь.

Чого не робити, якщо поруч людина, яка пережила насильство

Дозвольте потерпілим знову відчути контроль над своїм життям, адже пережите насильство змушує людину почуватися безсилою. Вам може захотітися взяти на себе відповідальність і виправити це. Але важливо не брати на себе зайве і не приймати рішення за іншу людину, якщо вас про це не попросять.

Намагайтеся не ігнорувати та не засуджувати рішення постраждалих, навіть якщо вони вам здаються неправильними / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Поважайте будь-яке рішення, яке прийме постраждала або постраждалий, вони самі знають і відчувають, що для них найкраще зараз. Намагайтеся не ігнорувати та не засуджувати їх вирішення навіть якщо вони вам здаються дурними і неправильними. Інакше ви можете втратити довіру.

Пам'ятайте, що потрібно бути терплячими та поважати їхні межі, немає жодних тимчасових термінів, щоб пережити зґвалтування. І немає списку справ, які слід скасовувати. Не слід змушувати робити людину щось до того, поки вона не готова.

Натомість ви можете:

допомогти розібратися у почуттях;

розповісти про варіанти дій, які зараз можливі;

дозвольте потерпілому ухвалити власне рішення.

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Якщо ж жахливе сталося, то дізнайтеся, як пережити згвалтування, зберегти здоров'я і знайти в собі сили жити далі.