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Как поддержать переживших изнасилование – 7 шагов, которые вам помогут

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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6 апреля, 18:00
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Человек, переживший изнасилование, очень нуждается в поддержке: это невыносимо болезненно и трудно, но просто находиться рядом и выслушать – уже большая помощь
Чтобы поддержать переживших изнасилование, важно как минимум просто находиться рядом и выслушать
Чтобы поддержать переживших изнасилование, важно как минимум просто находиться рядом и выслушать / Фото: unsplash.com, freepik.com

Любое насилие, в том числе и изнасилования – это ужасные преступления против человека, которые сейчас творят на украинской земле российские военные. Как помочь человеку, прошедшему через ужас изнасилования, рассказал телеграмм-канал Ukraine.NOW.

Как себя вести, если вам рассказывают об изнасиловании

Об этом невыносимо больно говорить, это трудно воспринимать, но ваша поддержка может быть очень нужна. Знайте, то, что вы рядом и просто слушаете – уже помогает.

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Услышанное может повергнуть вас в ужас, но важно показать, что вы действительно слушаете и верите человеку
Услышанное может повергнуть вас в ужас, но важно показать, что вы действительно слушаете и верите человеку / Фото: Ukraine Now

Если человек решил поговорить с вами о своем ужасном опыте и нуждается в поддержке, решил вам довериться – то первое, что нужно сделать – просто слушать. Услышанное может повергнуть вас в ужас, но важно показать, что вы действительно слушаете. И не перебивайте, даже если у вас появляется множество вопросов.

Второе – верьте человеку, люди, которые врут о сексуальном насилии – редкость. Поймите, что врать о таком ужасном опыте совсем не выгодно, быть жертвой в нашем обществе очень тяжело. Вы возможно не захотите верить в то, что такие зверства вообще возможны. Но важно, чтобы человек понял, что вы ему верите. Поскольку данной ситуации недоверие приравнивается к великой измене.

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Ни в коем случае не вините жертву изнасилования и запомните – то, что случилось, вовсе это не их вина
Ни в коем случае не вините жертву изнасилования и запомните – то, что случилось, вовсе это не их вина / Фото: ukranews.com, freepik.com

Ни в коем случае не вините жертву и запомните – то, что случилось, вовсе не их вина. Полностью, на 100% в совершенном виноват только насильник. Переживших любое насилие и выживших никогда не следует обвинять или заставлять чувствовать себя виновными за то, что с ними произошло.

Пострадавшие и так борются с чувством стыда и винят себя, важно дать им понять, что не нужно себя так чувствовать. Рассказать о случившемся было неимоверно трудно для пострадавшего – признайте это и поддержите.

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Возвращаться к таким воспоминаниям мучительно, поэтому люди, пережившие изнасилование, часто не сразу об этом говорят. Это одна из причин, почему нужно много времени, чтобы решиться рассказать кому-то.

Чего не делать, если рядом человек, переживший насилие

Позвольте пострадавшим снова почувствовать контроль над своей жизнью, ведь пережитое насилие вынуждает человека чувствовать себя бессильным. Вам может захотеться взять на себя ответственность и "исправить" это. Но важно не брать на себя лишнее и не принимать решения за другого человека, если вас об этом не попросят.

Старайтесь не игнорировать и не осуждать решения пострадавших, даже если они вам кажутся неправильными
Старайтесь не игнорировать и не осуждать решения пострадавших, даже если они вам кажутся неправильными / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Уважайте любое решение, которые примет пострадавшая или пострадавший, они сами знают и чувствуют, что для них лучше всего сейчас. Старайтесь не игнорировать и не осуждать их решения, даже если они вам кажутся глупыми и неправильными. Иначе вы можете потерять доверие.

Помните, что нужно быть терпеливыми и уважать их границы, нет никаких временных сроков, чтобы пережить изнасилование. И нет списка дел, которые следует отменять. Не следует заставлять делать человека что-нибудь до того, пока он не готов.

Вместо этого вы можете:

  • помочь разобраться в чувствах;
  • рассказать о вариантах действий, которые сейчас возможны;
  • разрешите пострадавшему принять собственное решение.

Если вас взяли в плен во время войны, как выжить, помогут пять советов от военных и психологов.

Если же ужасное произошло, то узнайте, как пережить изнасилование, сохранить здоровье и найти в себе силы жить дальше.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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