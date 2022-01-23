Вікенд у Яремчі: як добре відпочити в Карпатах і що потрібно знати новачкам (фото)

Ми з'ясували, як добре відпочити в Яремчі – як доїхати, куди піти, які страви спробувати та скільки це буде коштувати

Як добре провести час у Яремче / Фото: Колаж: Сьогодні

У зимовий період багато українців вирушають на відпочинок до Карпат. Що відбувається у Буковелі, ми вже знаємо, а для людей, які хочуть не лише кататися на лижах, а й побачити місцеві визначні пам'ятки, підійде Яремче в Івано-Франківська області. Проте відпочинок треба планувати заздалегідь, бо туристів багато.

Журналісти "Стогодні" побували в Яремчі та дізналися, як добре провести час на зимовому курорті.

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Як виглядають зимові Карпати без снігу. Фото: Юрій Строкань

Як дістатися?

Ми їхали на відпочинок із Києва. Всього є чотири варіанти, як дістатися зі столиці до Яремче:

Своїм ходом. Найризикованіший варіант – дорога займе близько дев'яти годин. У цьому випадку потрібно мати двох водіїв, які змінюватимуться між собою. Крім того, ближче до Яремче можуть початися снігопади, і дорога стане небезпечною.

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Поїздом до Івано-Франківська, після чого пересісти на автобус до курорту. Ми обрали цей варіант. Квиток на купе в обласний центр із Києва коштує 500-700 гривень, плацкарт – 200-300 гривень. Трансфер автобусом в Яремчі коштуватиме 200-250 гривень. Загалом у дорозі ми провели близько 11 години – виїхали о 22:00, приїхали о 9 годині ранку.

Поїздом прямо в Яремче – за поїздку у плацкарті доведеться заплатити 230-270 гривень, у купе – 370-460 гривень. Це найдешевший і найпростіший спосіб, оскільки не потрібно шукати ще один трансфер. При цьому поїздка триватиме від 12 до 15 години.

Автобусом у Яремче. Пропозицій із поїздками в інтернеті дуже багато, всі автобуси їдуть близько 12 години. Варто пам'ятати, що відпочити як у поїзді не вийде – весь цей час доведеться провести сидячи. Найдешевший квиток коштує 500 гривень, найдорожчий – 800.

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Готель

Шукати готель варто ще на стадії планування подорожі. Ми вибрали Romantik Spa Hotel оскільки там якраз проходив фестиваль за участю українських зірок. На Різдво ми встигли відпочити в горах, і подивитися на виступи знаменитостей. До речі, ми вже розповідали, як пройшов захід і в кого з артистів найсмачніша кутя.

Romantik Spa Hotel. Фото: Юрій Строкань

Власник готелю Іван Гаврон дав три поради, як вибрати місце для відпочинку:

визначитися, на який саме відпочинок ви розраховуєте: якщо ця подорож, щоб побачити багато всього – комфортабельний готель вам навряд чи підійде; якщо хочете побути подалі від "цивілізації", відчути себе мешканцем Карпат – можна орендувати цілий будиночок у місцевому стилі; якщо ж важливий комфорт, SPA-процедури та система ALL-inclusive – варто шукати більш елітні готелі, такі як Romantik Spa.

якщо ця подорож, щоб побачити багато всього – комфортабельний готель вам навряд чи підійде; якщо хочете побути подалі від "цивілізації", відчути себе мешканцем Карпат – можна орендувати цілий будиночок у місцевому стилі; якщо ж важливий комфорт, SPA-процедури та система ALL-inclusive – варто шукати більш елітні готелі, такі як Romantik Spa. Якщо ви бажаєте готель зі SPA – вимагайте у працівників письмове підтвердження всіх послуг, уточнюйте навіть температуру води у басейнах. Неодноразово були випадки, коли власники обіцяють гарячу воду, а вона виявляється ледь тепла і купатися взимку неможливо. Або ж у номерах немає обіцяної техніки.

уточнюйте навіть температуру води у басейнах. Неодноразово були випадки, коли власники обіцяють гарячу воду, а вона виявляється ледь тепла і купатися взимку неможливо. Або ж у номерах немає обіцяної техніки. читайте коментарі в Мережі про готелі. Якщо більшість відгуків негативні – варто замислитись.

Їжа

На Прикарпатті є безліч страв-візитних карток цієї місцевості. Зокрема, це сири – багато сироварень уже підлаштувалися під запити туристів та пропонують продукти за європейськими рецептами. Проте варто спробувати місцеві сири, які вівчарі ціле літо варять у хатах-зграях – будз, вурда та бринза.

Що ще радимо спробувати:

Банош – готується зі свіжої овечої сметани та кукурудзяного борошна;

Бограч – готують у казані з додаванням гострого перцю;

Гурка – гуцульська ковбаса з різними начинками;

Карпатська грибна юшка – туди додають саме білі гриби;

Гуцульські голубці – розміром вони мають бути з мізинцем. Ці голубці, на відміну від звичайних, готують із листя квашеної капусти.

Що за цінами?

На обід ми заходили до кафе "Турист" у центрі міста. Обід – бограч та деруни зі сметаною – нам коштував 165 гривень.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Проте доїсти ці дві страви було складно – бограч із гострим перцем виявився дуже поживним. Також ми брали глінтвейн, який вийшов практично за ціною київського – 60 гривень.

Транспорт у Яремчі

У Яремчі є автостанція, з якої автобуси відправляються до всіх прилеглих населених пунктів. Якщо ви плануєте кататися на лижах, можна добиратися саме від автостанції.

Маршруток містом в Яремчі немає. Але це не було проблемою: населений пункт невеликий і під час пішої прогулянки можна побачити багато гарних місць – навколо ж гори!

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

На випадок вечірньої поїздки можна викликати таксі – нам дорога від центру до готелю коштувала 100 гривень.

Куди піти та що робити в Яремче

Першою локацією, де ми побували, став водоспад Пробій – один із найпотужніших водоспадів Карпат заввишки 8 метрів. Взимку між засніжених гір на мосту відкривається казковий вид на річку. Місцеві жителі кажуть, що водоспад дає силу людям і навіть може лікувати хвороби.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

До речі, саме там знімали свої кліпи легендарні Володимир Івасюк, Назарій Яремчук та Софія Ротару.

Як виглядають зимові Карпати без снігу. Фото: Юрій Строкань

Біля річки є розваги для любителів екстріму:

зиплайн через річку – 200 гривень;

роуп-джамп (стрибок із канатом) – 300 гривень.

Чекати на свій стрибок доведеться приблизно півгодини – біля входу постійні черги.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Ще одне найкрасивіше місце – стежка та Скелі Довбуша. Це скельно-печерний комплекс на висоті 668 м над рівнем моря. Скелі Довбуша мають багато глибоких та темних ущелин, таємних ходів та стежок. Але вирушати туди потрібно тільки в спокійну погоду – під час снігопаду або у темний час можна заблукати.

Після прогулянки на морозі можна вирушити в купатися у чані. Чани знаходяться на вулиці та знизу підігріваються вогнем від багаття. У воду кидають місцеві трави та гілки ялинок. За рахунок того, що вода у чані дуже гаряча, морозу на вулиці практично не відчувається. Після кількох хвилин у воді людина може спокійно пройтися в купальнику вулицею і не замерзнути.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Працівники обіцяють відвідувачам після чанів гарне здоров'я, омолодження та навіть здорових дітей! Ці обіцянки, звичайно, перебільшені, але гарний настрій після чану та почуття легкості гарантовано.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Поїздка позашляховиком на гору. Ідеальний варіант для тих, хто хоче покататися на горах, але боїться чи не може це зробити на квадроциклі. Досвідчені водії відвозять туристів на гору, по дорозі розповідаючи про місцеві краси та легенди.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Покупки

По сувеніри ми прийшли в одне з найвідоміших місць Яремче – на ринок. Він знаходиться одразу біля водоспаду Пробій. Перше – що здивувало – "дрібничок" поменшало порівняно з минулими роками.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Раніше на прилавках були сотні магнітів, статуеток, декоративного посуду, на який потім можна лише дивитися.

Нині ж продавці роблять ставки на практичність – більшістю товарів можна не лише милуватися по приїзді, але й користуватися. Наприклад, величезна кількість теплих шкарпеток, жилеток, кухонне приладдя, їжа та настойки, вина.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Що за цінами?

За словами продавців, цього року попит мають такі товари:

вовняні шкарпетки – 100-300 гривень;

вишиванки – від 400 гривень дитячі, від 1500 – для дорослих. Ручна робота коштуватиме щонайменше вдвічі дорожче;

горішки у меді – 100-150 гривень за 250 мл;

наливки, вина – від 150 гривень за пляшку 0,75 л;

трав'яний чай – 15-60 гривень за пачку.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

До речі, на багатьох точках вже можна оплачувати покупки карткою. Продавці вивішують навіть оголошення, що мають термінал.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Цей ринок спрямований саме на туристів та ціни там завищені. У звичайних магазинах можна знайти багато таких товарів, але дешевше. Тож радимо побувати на ринку, щоб вибрати бажані товари, а потім пройтися місцевими магазинами.

Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Якщо слідувати за нашим маршрутом – без катання на лижах, на відпочинок потрібно всього три дні. Проте після такої короткої відпустки з Яремче їхати зовсім не хочеться. Місцеві жителі радять – після того, як побачили засніжені Карпати – треба приїхати ще й навесні, коли все довкола цвіте.

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