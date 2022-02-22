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Не доторкайтеся до цих 5 місць в літаку – турагентка розповіла важливі правила

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 14:25
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Не доторкайтеся до цих 5 місць в літаку - турагентка розповіла важливі правила
Не доторкайтеся до цих 5 місць в літаку - турагентка розповіла важливі правила / Фото: Pexels

Кількість мандрівників з України, які відвідують незвідані країни, щороку збільшується. Враховуючи, що з приходом коронавірусу, подорожі стали розкішшю, яку не кожен міг дозволити. За даними компанії Join UP! у 2021 році тури придбало 964 776 осіб. Найпопулярнішими країнами, куди летіли мандрівники стали Єгипет, Туреччина, ОАЕ, Греція та Чорногорія.

Щоб добратися до місця призначення, потрібно купувати квиток на авіарейс та врахувати 5 правил для безпечного польоту. Турагентка Тетяна у своєму ТікТок розповіла до чого не варто доторкатися на борту, щоб застерегти мандрівників від казусів.

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/ Фото: скріншот

1 – підголівник крісла

Тут знайшли найбільше бактерій серед усіх поверхонь на борту літака. Кишкова паличка одна з них.

2 – кишеня на спинці крісла пасажира, який попереду

Не доторкайтеся до кишені на спинці крісла – там багато бактерій. Перед поїздкою придбайте антисептик та одноразові рукавиці, які варто одягнути протягом польоту та змінити декілька разів. В кишені часто залишають журнал, де є меню з їжею та напоями, якого торкалися тисячі людей. Спершу подумайте: а чи справді ви хочете його переглянути?!

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2 – кишеня на спинці крісла пасажира, який попереду
2 – кишеня на спинці крісла пасажира, який попереду / Фото: Pexels

3 – ручка на дверях вбиральні та кнопка змиву на унітазі

Всі туристи користуються вбиральнею на борту літака. Одягайте одноразові рукавиці, коли будете доторкатися дверей чи кнопки змиву у вбиральні.

4-5 – розсувний столик та ремінь безпеки

Перед використанням столика рекомендуємо протерти його антисептиком, а також застібку ременя безпеки. Робіть це в одноразових рукавичках.

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4-5 – розсувний столик та ремінь безпеки
4-5 – розсувний столик та ремінь безпеки / Фото: Pexels

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Одну з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Вам теж буде цікаво побачити курйозні меми про Буковель, де відпочиває українська еліта.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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