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В жодному разі не робіть це в Єгипті – турагент розповіла про 4 заборони

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 січня, 11:48
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Дотримуючись легких правил, мандрівники вбережуть себе від небажаних казусів
В жодному разі не робіть це в Єгипті - турагент розповіла про 4 заборони
В жодному разі не робіть це в Єгипті - турагент розповіла про 4 заборони

Єгипет круглорічно користується популярністю серед туристів з України. Особливо зимою, бо мандрівникам пропонують за мінімальні кошти телепортуватися в літо, в порівнянні з цінами на тури до ОАЕ чи Домініканської Республіки.

Послуга "Все враховано" – це наступне, що вабить туристів. Але попри переваги, єгипетський відпочинок має власні правила, яких необхідно дотримуватися. Про них розповіла турагентка Тетяна у своєму ТікТок, щоб застерегти любителів Єгипту від небажаних наслідків.

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Турагентка Тетяна розповіла про 4 заборони в Єгипті
Турагентка Тетяна розповіла про 4 заборони в Єгипті / Фото: скріншот

ТОП-4 заборони

  • Не ходіть в місті в одному купальнику.

  • Не купайтеся в морі вночі.

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  • Не пийте воду з крана. Навіть, коли ви чистите зуби. Краще використати негазовану воду з пляшки, яку ви купили в магазині.

  • Не вивозьте корали та мушлі.

Нагадаємо, що зимовий відпочинок у Єгипті турагенти рекомендують планувати на курортах Шарм-ель-Шейх чи Марса-Алам. І основне – обирати безвітряні бухти біля готелів, щоб купатися та засмагати було комфортно.

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Читайте також: як і де люблять відпочивати українці – дослідження.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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