В жодному разі не робіть це в Єгипті – турагент розповіла про 4 заборони

Єгипет круглорічно користується популярністю серед туристів з України. Особливо зимою, бо мандрівникам пропонують за мінімальні кошти телепортуватися в літо, в порівнянні з цінами на тури до ОАЕ чи Домініканської Республіки.
Послуга "Все враховано" – це наступне, що вабить туристів. Але попри переваги, єгипетський відпочинок має власні правила, яких необхідно дотримуватися. Про них розповіла турагентка Тетяна у своєму ТікТок, щоб застерегти любителів Єгипту від небажаних наслідків.
Далі по темі
ТОП-4 заборони
- Не ходіть в місті в одному купальнику.
- Не купайтеся в морі вночі.
- Не пийте воду з крана. Навіть, коли ви чистите зуби. Краще використати негазовану воду з пляшки, яку ви купили в магазині.
- Не вивозьте корали та мушлі.
Нагадаємо, що зимовий відпочинок у Єгипті турагенти рекомендують планувати на курортах Шарм-ель-Шейх чи Марса-Алам. І основне – обирати безвітряні бухти біля готелів, щоб купатися та засмагати було комфортно.
Читайте також: як і де люблять відпочивати українці – дослідження.