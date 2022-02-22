Безопасные путешествия – это тренд №1. Хотите быть в тренде? Учтите 5 советов

Не прикасайтесь к этим 5 местам в самолете - турагент рассказал важные правила / Фото: Pexels

Количество путешественников из Украины, посещающих неизведанные страны, ежегодно увеличивается. Учитывая, что с приходом коронавируса, путешествия стали роскошью, которую не каждый мог позволить. По данным компании Join UP!, в 2021 году туры приобрело 964 776 человек. Самыми популярными странами, куда летели путешественники, стали Египет, Турция, ОАЭ, Греция и Черногория.

Чтобы добраться до места назначения, нужно покупать билет на авиарейс и учесть 5 правил для безопасного полета. Турагент Татьяна в своем ТикТок рассказала, к чему не стоит прикасаться на борту, чтобы обезопасить путешественников от казусов.

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/ Фото: скриншот

1 – подголовник кресла

Здесь нашли больше всего бактерий среди всех поверхностей на борту самолета. Кишечная палочка одна из них.

2 – карман на спинке кресла пассажира, который спереди

Не прикасайтесь к карману на спинке кресла – там много бактерий. Перед поездкой приобретите антисептик и одноразовые перчатки, которые следует одеть в течение полета и сменить несколько раз. В кармане часто оставляют журнал, где есть меню с едой и напитками, к которому прикасались тысячи людей. Сначала подумайте: действительно ли вы хотите его смотреть?!

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2 – карман на спинке кресла пассажира, который спереди / Фото: Pexels

3 – ручка на двери уборной и кнопка смыва на унитазе

Все туристы пользуются туалетом на борту самолета. Надевайте одноразовые перчатки, когда будете прикасаться к двери или смывать воду в туалете.

4-5 – раздвижной столик и ремень безопасности

Перед использованием столика рекомендуем протереть его антисептиком, а также застежку ремня безопасности. Делайте это в одноразовых перчатках.

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4-5 – раздвижной столик и ремень безопасности / Фото: Pexels

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях местного поведения.

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