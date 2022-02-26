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Як вимкнути геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 лютого, 09:51
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Щоб убезпечити себе та не дати ворогам знайти вас, перше, що потрібно зробити – відключити геолокацію на телефоні
Як вимкнути геолокацію на телефоні, щоб вас не знайшли у пристрої
Як вимкнути геолокацію на телефоні, щоб вас не знайшли у пристрої / Фото: pixabay.com

Третій день вторгнення Росії. Бої за Київ продовжуються! Раніше ми розповідали, що корисного можна зробити тут і зараз. Але головне, про що мають потурбуватись мирні жителі – це безпека! Розповідаємо як відключити геолокацію на телефоні, щоб вас не могли відстежити.

Важливо! Якщо вимкнути геолокацію, програми та сервіси не матимуть доступу до інформації про розташування телефону. Реклама та місцеві результати, як і раніше, зможуть підбиратися для вас з урахуванням IP-адреси.

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Як вимкнути геолокацію на iPhone

Виберіть "Параметри" > "Конфіденційність", а потім увімкніть "Служби геолокації". Виберіть програму, а потім увімкніть або вимкніть "Точна геопозиція".

Як вимкнути геолокацію на айфоні
Як вимкнути геолокацію на айфоні / Фото: скріншот

Як вимкнути геолокацію на Huawei

Відкрийте програму Установки, виберіть Безпека та конфіденційність > Інформація про місцезнаходження, увімкніть або вимкніть Доступ до даних про місцезнаходження.

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Як увімкнути або вимкнути геолокацію на Samsung

  • У меню "Налаштування" знаходимо "Google".
  • Переходимо до меню "Місце розташування" або "Геодані".
  • У самому верху переводимо функцію у стан "Вимкнено".
  • Якщо Ви не бажаєте повністю вимкнути функцію відстеження розташування, активуйте її, а потім налаштуйте меню "Метод виявлення".

Як відключити геолокацію на самсунг
Як відключити геолокацію на самсунг / Фото: скріншот

Як вимкнути геолокацію на Xiaomi

  • Проведіть по екрану зверху донизу.
  • Натисніть і утримуйте піктограму "Геолокація". Якщо піктограма "Геолокація" немає.
  • Виберіть "Геолокація" Визначення розташування.
  • Увімкніть або вимкніть параметр Точне визначення розташування.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити коктейль Молотова.

Також дивіться, де читати перевірені новини про війну.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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