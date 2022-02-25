Де читати перевірені новини про війну

Уранці 24 лютого на нашу країну напали. Росія та її Путін. Перед нами постали питання, які ніколи в житті не спадали на думку: що робити, якщо поруч немає бомбосховища; як поводитися при обстрілі на вулиці, у транспорті та вдома та багато інших.
У цій ситуації особливо важливо читати лише перевірені джерела інформації та не репостити фейкові новини. Зібрали офіційні джерела, які стануть у нагоді.
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Укриття
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