Де читати перевірені новини про війну

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Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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25 лютого, 01:52
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У ці нелегкі часи, головне – споживати правдиву інформацію та не розповсюджувати фейки, які можуть бути спеціально запущені ворогом
Перевірені офіційні джерела інформації
Перевірені офіційні джерела інформації / Фото: Колаж: Сьогодні

Уранці 24 лютого на нашу країну напали. Росія та її Путін. Перед нами постали питання, які ніколи в житті не спадали на думку: що робити, якщо поруч немає бомбосховища; як поводитися при обстрілі на вулиці, у транспорті та вдома та багато інших.

У цій ситуації особливо важливо читати лише перевірені джерела інформації та не репостити фейкові новини. Зібрали офіційні джерела, які стануть у нагоді.

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Генеральний штаб ЗСУ

Сухопутні війська ЗС України

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Головнокомандувач ЗС України

Офіційні сторінки президента України:

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Офіційні сторінки мера Києва Віталія Кличка

Твіттер Віталія Кличка

Фейсбук-сторінка Віталія Кличка

Телеграм-канал Віталія Кличка

Телеграм-канал КМДА

Фейсбук-сторінка Національної поліції України

Рада Національної безпеки та оборони

Фейсбук- сторінка Київська міська державна адміністрація

Телеграм-канал Коронавірус Інфо (Країна Інфо)

Укриття

Інтерактивна карта з адресами місць укриттів

Пам'ятайте, головне – без паніки. Допомагайте тим, кому потрібна допомога, бережіть себе та близьких, будьте в безпеці. Ми віримо у наших хлопців! Ми вистоємо!

Все буде Україна!

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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